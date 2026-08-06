當家花旦重返旺角 曾一家五口蝸居天台屋靠父母女人街擺檔養大
撰文：黃欣華
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現年39歲的TVB當家花旦高海寧（高Ling）近年憑藉《新聞女王》系列裡面的「許詩晴」一角在中、港兩地人氣急升，工作接踵而來忙個不停。近期她一方面要為新劇《夫妻的博弈》宣傳，另一方面又要趕赴內地佛山，與內地當紅女星白鹿合作，拍攝改編自亦舒同名小說的全新現代懸疑劇《開到荼蘼》，行程相當緊密。高海寧近日接受已故藝人許紹雄的女兒許惠菁近日接受網YouTube節目《爆廠 MAD WORKERS》訪問，重遊對她意義非凡的成長地——旺角 。
揭第一份工在「潮特」顧店
高海寧在節目中透露，自己人生第一份工作正是位於旺角的「潮流特區」（潮特），再次重踏舊地，不少童年與青澀歲月的回憶湧上心頭。
13歲來港一家擠天台屋 父母擺檔養活三姊弟
高海寧13歲時隨家人從南京移居香港，當時一家五口生活艱苦，曾擠在旺角女人街的天台屋生活。她的父母為了養活三姊弟，長期在女人街擺攤經營銀器生意。
剛入行時高海寧收入微薄，父母依舊要在女人街擺檔養家。爸爸更曾因涉嫌賣假銀器而被海關拘捕，此事令高海寧極為自責與心痛，坦言：「我覺得自己做極都養唔到屋企人，我好想父母唔使再喺女人街擺檔，夏天太熱，女人街咁焗成四十度都有，太辛苦啦！」
入行後極度節儉 2015年成功上車買樓
經歷過家境艱苦，高海寧入行後極為節儉與努力。隨後她的工作量呈幾何級增加，終在2015年成功上車做業主，並將租金全數交給屋企人，每月更奉上5位數家用，同時供兩個弟弟讀書及供養身在內地的婆婆。
北上發展吸金力驚人
近年高海寧將工作重心北上發展，憑藉親和力與實力人氣急升，吸金力相當驚人，徹底靠一己之力逆轉家境，成為圈中著名的孝順女。