當家花旦重返旺角　曾一家五口蝸居天台屋靠父母女人街擺檔養大

現年39歲的TVB當家花旦高海寧（高Ling）近年憑藉《新聞女王》系列裡面的「許詩晴」一角在中、港兩地人氣急升，工作接踵而來忙個不停。近期她一方面要為新劇《夫妻的博弈》宣傳，另一方面又要趕赴內地佛山，與內地當紅女星白鹿合作，拍攝改編自亦舒同名小說的全新現代懸疑劇《開到荼蘼》，行程相當緊密。高海寧近日接受已故藝人許紹雄的女兒許惠菁近日接受網YouTube節目《爆廠 MAD WORKERS》訪問，重遊對她意義非凡的成長地——旺角 。



高Ling重返旺角！（YouTube截圖）

揭第一份工在「潮特」顧店

高海寧在節目中透露，自己人生第一份工作正是位於旺角的「潮流特區」（潮特），再次重踏舊地，不少童年與青澀歲月的回憶湧上心頭。

潮特！（截圖）

13歲來港一家擠天台屋 父母擺檔養活三姊弟

高海寧13歲時隨家人從南京移居香港，當時一家五口生活艱苦，曾擠在旺角女人街的天台屋生活。她的父母為了養活三姊弟，長期在女人街擺攤經營銀器生意。

剛入行時高海寧收入微薄，父母依舊要在女人街擺檔養家。爸爸更曾因涉嫌賣假銀器而被海關拘捕，此事令高海寧極為自責與心痛，坦言：「我覺得自己做極都養唔到屋企人，我好想父母唔使再喺女人街擺檔，夏天太熱，女人街咁焗成四十度都有，太辛苦啦！」

高海寧在旺角長大！（截圖）

入行後極度節儉 2015年成功上車買樓

經歷過家境艱苦，高海寧入行後極為節儉與努力。隨後她的工作量呈幾何級增加，終在2015年成功上車做業主，並將租金全數交給屋企人，每月更奉上5位數家用，同時供兩個弟弟讀書及供養身在內地的婆婆。

高海寧入行後極度節儉。（IG@sammkoling）

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

《夫妻的博弈》是由高海寧、馬國明、何廣沛及郭柏妍等人領銜主演的一套以復仇勵志為題材的電視劇。

北上發展吸金力驚人

近年高海寧將工作重心北上發展，憑藉親和力與實力人氣急升，吸金力相當驚人，徹底靠一己之力逆轉家境，成為圈中著名的孝順女。

高LING吸金力強！（微博照片）