賭王千金何超蓮與竇驍深圳食完飯前後腳　婚後極低調粉碎婚變傳聞

賭王千金何超蓮近年與丈夫竇驍屢傳婚變，由於多次登上微博熱搜，最後兩人開腔回應傳聞，強調「感情穩定」否認婚變。但今年一月，超蓮與竇驍在上海合體出席活動，兩人的互動卻引起網民熱議。兩人由出場到合體拍照目無表情，全程沒有露出笑容，亦沒有親密互動，竇驍伸手出來的時候兩人沒有牽手。有網民看到片段後都指何超蓮與竇驍貌合神離，但很快有當日背後的甜蜜畫面流出，卻又遭網民嘲諷似做戲。近日何超蓮到深圳出席活動，兩公婆被發現在深圳灣餐廳食飯，前後腳行出來，非常低調。

何超蓮與家人。(ig圖片)

何超蓮與丈夫竇驍。（Weibo@窦骁）

何超蓮竇驍深圳灣食飯

近日何超蓮到深圳出席品牌活動。有網民在社交平台發文，指在深圳灣一間餐廳見到何超蓮和竇驍。從網民分享的照片可見，何超蓮一身白色衫，戴上Cap帽，她孭住靚袋行出門口，打扮低調。發文網友指，先見到竇驍在門口嗌車，之後見到何超蓮行出來。而該網民其後再分享一張相，相中竇驍有專人擔遮服侍，與何超蓮前後腳出來，兩人婚後生活低調。

何超蓮與竇驍。（IG：@laurinda_ho）

何超蓮與竇驍拍拖4年後，2023年在峇里舉行世紀婚禮。（IG：@laurinda_ho）

網友大讚何超蓮真人臉小小又靚女，「深圳灣吃飯偶遇竇驍和何超蓮（真人好靚！ omg吃中午飯居然遇到竇驍和何超蓮！朋友先在門口遇到竇驍打車（還跟她招手打招呼了 沒想到緊接著又看到何超蓮走出來 本人非常非常低調臉小小，好靚！！！」有人問為甚麼何超蓮夏天穿長䄂，有人認為是她長期處於室內的關係。

有人見到何超蓮在深圳灣食飯。（小紅書）

真人獲讚臉小小好靚女。（小紅書）

有人指見到竇驍在門口叫車。（小紅書）