單立文被胡蓓蔚嫌日日留喺屋企好冇用　親解滕麗名林淑敏不和傳聞

單立文（豹哥）今日（4日）出席劇集《非份之罪》晚宴時接受傳媒訪問，談及拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》長達九年半的感受，以及劇集完結後的生活轉變。他笑言因為現時日日留在家中，慘被老婆胡蓓蔚（豹嫂）嫌棄，甚至被指「冇用」。此外，對於近日屢傳《愛·回家》中兩位要角滕麗名與林淑敏不和，豹哥亦親身解畫，力撐兩人並無芥蒂。

單立文慘被老婆胡蓓蔚（豹嫂）嫌棄。(胡凱欣 攝)

劇集完結心情複雜 留家遭豹嫂嫌棄

《愛·回家》即將迎來大結局，飾演「熊樹仁」的單立文坦言心情非常複雜，畢竟劇集陪伴了大家九年多，無論是台前幕後都充滿回憶：「即係已經完咗啦，但係Keep住我哋劇集出緊街咁，又好似想佢繼續喺個畫面嗰度，一路放，唔想佢停咁。即係咁多年嘅回憶，見親每一個演員喺個電視劇入面，你都會諗起同佢嘅點點滴滴，同佢嘅開心心嘅日子，咁我覺得而家一時三言兩語係講唔到，要慢慢消化沉澱咗，我先能夠再或者出本書再講。」被問到劇集完結後的生活，豹哥笑指老婆豹嫂對他日日在家感到十分不滿：「我老婆好憎我囉，因為我日日都喺屋企，我日日都喺屋企坐喺度，係咁到發吽逗。咁佢話：『你咁鬼死冇用呀，你又冇嘢做。』咁就覺得自己有啲廢！」豹哥苦笑表示，被老婆這樣說後，自己都開始覺得有點「廢」。

單立文坦言劇集完結心情非常複雜。(胡凱欣 攝)

親解滕麗名林淑敏不和傳聞

提到近日網上盛傳滕麗名與林淑敏不和，更有指二人在受訪時「面阻阻」。豹哥對此大派定心丸，澄清只是一場誤會：「佢哋兩個當事人都冇話過不和，係你哋覺得佢哋不和咋嘛，即係咁個訪問佢哋兩個都冇承認過不和㗎喎。」他還原當日受訪的真實情況，指滕麗名因為下完大雨全身濕透及要趕往大陸拍攝劇集，時間非常緊迫，因此顯得比較焦急：「阿滕又俾雨淋到濕鬼晒，佢已經炆㗎喇，一路食嘢嗰時佢已經話佢趕住返去大陸拍《模範律師團》。佢已經好急㗎喇，咁佢問幾時呀？做咩呀？又要咩？我諗佢係嗰日要好趕，所以我諗係你哋揣測佢嘅心情同埋態度啫，我覺得阿滕絕對唔係啲咁嘅人。」豹哥更強調，以滕麗名直腸直肚的性格，如果真的有不滿，絕對會直接向對方表達。

單立文親解滕麗名林淑敏不和傳聞。(胡凱欣 攝)

二人片場中沒有異樣

至於被問到與二人對手戲甚多的他，在片場中有沒有發覺二人有異樣，他表示：「其實佢哋兩個『雙大』係好一個好封閉式嘅鬥爭嚟嘅，你唔覺得咩？一到『雙大』嗰時，兩個就係『雙大』就喺度撐㗎喇，我哋外人呢出唔到聲。因為佢兩個係大氣場，個角色都係，所以我哋都係喺屋企勸下佢講兩句，嗰啲都係插科打諢嗰啲。」不過他深信二人的不和傳聞只是子虛烏有。