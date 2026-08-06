玄戰｜陳定幫考驗感應力　參賽者麥浚琳感應結果有落差：不夠仔細

無綫全新節目《玄戰》日前於電視城舉行海選，現場吸引了一眾自問擁有通靈感及特殊感應能力的參賽者到場一展身手。節目組更邀請到著名堪輿學家陳定幫師傅親自主持考驗，現場氣氛緊張又充滿神秘感。

麥浚琳感應結咗有落差。（盧振輝攝）

陳定幫現場設局 考驗參賽者感應力

在海選現場，陳定幫師傅特別安排了一項考驗參賽者直覺與感應力的關卡。他在現場放置了一個密封的盒子，裡面藏有一件特定物件，並要求六位參賽者透過感應，將各自猜測的答案寫在白板上。眾參賽者各施各法，有人閉目凝神、有人使用道具助手。其中參賽者麥浚琳（June)在白板上記下「液體」二字，引起現場不少人注意。

最終由陳定幫師傅親自揭盅，盒內擺放的其實是一顆圓形的紫水晶，結果答案與實物有所出入。

麥浚琳自稱有通靈感應。（盧振輝攝）

受訪談海選感受 麥浚琳：訊息係流動嘅

事後麥浚琳接受《香港01》訪問，大談參與這次海選的感受以及對感應結果的看法：「我本身細個嗰陣係冇呢個感應或者高敏感體質嘅，係呢幾年先發覺。我平時會用到雷洛曼卡牌，同埋透過接觸人或者物件，去感受佢哋嘅能量同情緒。」

對於今次海選要感應盒內物件，麥浚琳坦言現場氣氛對感應有一定影響：「我首先有用牌同靈擺去 Help 我 Confirm 個答案，但因為現場實在太大能量，我需要不斷重複去 Confirm。我會覺得自己喺解答上不夠仔細，因為當時仲有其他功夫要做緊，我好快感受完就擺低咗，其實我係需要重複再去確認。」

麥浚琳。（盧振輝攝）

談到為何會寫下「液體」這個答案，她解釋道：「其實『液體』本身個答案，係因為我 Get 到個訊息係『流動』嘅。流動嘅意義可以好廣，可以係講緊一種能量嘅流動，不過我最後揀咗『液體』呢個字。雖然出嚟有落差，但我都明白點解會唔中。」

被問到會否擔心今次表現影響參賽結果或名次，麥浚琳表現得相當豁達：「都唔擔心嘅，我唯有盡力啦！其實我過嚟之前都有問過牌，佢畀我嘅答案好中肯又好有趣，叫我唔好理自己會輸定贏，冇呢個心態，最重要係去盡情享受呢個過程。」