吳偉豪覺得「安bon戀」被拆散替網民可惜更直言：其實安仔屬於我

「朱凌凌」吳偉豪今日（4日）出席劇集《非份之罪》晚宴時接受《香港01》訪問，被問到處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，他表示不捨，而結局當日他因為工作而不能出席活動，令他更為不捨。

吳偉豪表示即將迎來《愛回家》大結局感不捨。(胡凱欣 攝)

吳偉豪因撞了開工期而無法參與大結局

談到《愛回家》步入尾聲，吳偉豪坦言感到非常不捨：「因為好似幾個月前都知道《愛回家》會完，但係依家好似逐漸越黎越接近呢一個事實，咁都真係好唔捨得，同埋有少少更加唔捨得，就係我好似去唔到嗰個大結局。」他更透露自己因為正拍攝新劇，撞了開工期而無法參與大結局：「我咁啱撞咗開工嗰期，所以更加不捨。」

吳偉豪因撞了開工期而無法參與《愛回家》大結局。(胡凱欣 攝)

在劇組中唔覺滕麗名與林淑敏有異樣

早前有傳劇中滕麗名與林淑敏疑似鬧不和，吳偉豪被問到在劇組有沒有察覺異樣時，他表示自己完全沒有察覺：「我自己冇特別留意呢樣嘢或者冇察覺到任何嘢，因為每次開工都係好開心，我又唔覺得有特別有啲咩，又真係冇留意到，直頭冇特別去留意。」他強調無論是開工還是宣傳，劇組的氣氛都十分愉快，力證團隊和諧。

吳偉豪在劇組中唔覺滕麗名與林淑敏有異樣。(胡凱欣 攝)

至於網民對於劇中多對CP被拆散感到可惜，吳偉豪就搞笑地將「安仔」周嘉洛私有化：「其實安仔屬於我，所以又唔會太可惜，起碼安仔仲有我！」他更笑言以往與安仔的兄弟線一直有少許「BL」元素，如果將來真的要挑戰純BL劇集，他亦毫不抗拒：「如果殺到埋嚟，我係會肯拍，總之為咗拍攝，我係ok！」