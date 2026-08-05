何沛珈獻第一次予阮浩棕直認尷尬　大讚對方專業事前有充分溝通

近年備受公司力捧的TVB小花何沛珈（Roxanne）昨日（4日）出席劇集《非份之罪》晚宴，她接受《香港01》訪問時坦言劇中與前男友阮浩棕的親吻及床戲均是她的第一次。面對初次挑戰大尺度的親密戲份，何沛珈直認當時心情非常緊張，但大讚對手阮浩棕極具紳士風度，讓她倍感安心。

何沛珈坦言劇中與前男友阮浩棕的親吻及床戲均是她的第一次。(胡凱欣 攝)

首拍脫衣戲不知所措

提到今次接拍的角色，何沛珈坦言難度極高且層次豐富，對她來說是一大挑戰：「因為系一個五集嘅單元劇，所以有好多背景資料都未必可以寫到曬出嚟，就好多時要靠演員自己去腦補。咁我好感恩我拍到呢套劇之餘，之後大家都同我講話覺得我做得幾好，所以係我今年最大嘅一份生日禮物。」劇中她與阮浩棕有不少親密接觸，她笑言自己是首次拍攝這類戲份，心情難免忐忑：「其實浩棕每一場親吻戲都拍得好自然，因為佢都係一個好專業嘅演員，我都好開心，因為嗰次係我第一次拍親吻或者同男仔有咁親密接觸嘅戲，所以我當時嘅心情係非常之緊張，加上有好多鏡頭好多人望住，所以係更加驚嘅。當時我冇太多嘅諗法，就係希望可以好好地完成呢一場戲。」

何沛珈坦言今次接拍的角色難度極高且層次豐富，對她來說是一大挑戰。(胡凱欣 攝)

何沛珈透露，為了避免拍攝時出現誤會或尷尬，兩人與導演在事前進行了充分的溝通：「我記得有一幕，係會除咗我件褸，嗰度都有浩棕，同埋導演。我哋三個傾過，就係個動作會係點啦，隻手應該係點擺啦，因為我真係好緊張，隻手又唔知擺喺邊度好。除咗我件褸嘅時候，佢哋都有再同浩棕講話，你除到邊一個位就ok啦，所有事前我哋都有溝通。」被問到在眾目睽睽之下拍床戲會否尷尬，她笑稱：「拍嘅時候都會尷尬㗎，因為咁多人望住，拍一啲咁親密嘅戲都會緊張㗎。不過有呢次經驗之後，我之後喺其他劇集拍一啲親密啲嘅鏡頭，我就唔知點解開始冇哂包袱，就可以即刻嚟啦。」

何沛珈透露，為了避免拍攝時出現誤會或尷尬，兩人與導演在事前進行了充分的溝通。(胡凱欣 攝)

何沛珈直言未聽過鹹豬手名單

對於娛樂圈有傳「鹹豬手名單」一事，何沛珈就直言「未聽過」，她亦覺得自己非常幸運，從未遇過類似情況：「我合作過嘅男演員又好，女演員又好，其實都係好好，冇試過鹹豬手。女演員嘅話，就最多係我攬，成日攬住阿Moon！」

何沛珈直言未聽過鹹豬手名單。(胡凱欣 攝)

新節目《女神2》大爆男參加者「靚仔到爆」

除了劇集，何沛珈最近亦正忙於拍攝綜藝節目《女神配對計劃2》。提到節目中的男參加者，她即時雙眼發光，大讚質素極高：「Mandy（阮嘉敏）直接話有一個係『靚仔到爆』，我哋都好認同！因為一開始嗰個男仔其實差啲畀我哋淘汰咗。」她透露節目預計將於9月初播出，目前仍在初期拍攝階段。

何沛珈最近亦正忙於拍攝綜藝節目《女神配對計劃2》。(胡凱欣 攝)

面對一眾圈外的素人帥哥，何沛珈表示會努力發揮自己「E人本色」去與他們打開話題匣子：「因為始終啲男仔係圈外人，咁佢哋未係好熟識鏡頭或者都會有少少怕醜，所以我都儘量發揮E人本性去撩佢哋。」被問到當中有多少個男仔「合眼緣」，何沛珈甜笑表示：「合眼緣好多時都係由樣出發嘅，所以都幾靚仔嘅，我覺得大家都會覺得靚仔！」至於叫她形容一下她覺得靚仔的男生年齡及職業以縮小範圍時，她笑指：「呢個未必透露到，但係大家可以對佢哋嘅外形或者係性格上都可以有啲期待，係正嘅！有兩三個都好好㗎。」