麥玲玲談陳曉華朱敏瀚分手　大爆女方係「翻兜王」：鍾意來來回回

香港著名堪輿學家麥玲玲師傅日前現身電視城出席無綫節目《玄戰》的海選活動並擔任評審。麥接受《香港01》訪時直言見到這場面，不禁觸景生情，重提自己當年參賽的青澀歲月。此外，她更在訪問中大談陳曉華與朱敏瀚（朱仔）的分手事件，表現幽默又風趣。

麥玲玲為節目擔任評審。（盧振輝攝）

重提當年參賽過關斬將

談及今次擔任《玄戰》評審，麥玲玲師傅笑言見到一眾參賽者，即時聯想起自己當年參加比賽的點滴。她回憶道：「記得剛剛出道嘅時間呢，TVB 呢就有個玄學比賽節目嚟嘅。咁大約十個人咁啦，咁呢就都緊張嘅。我嗰陣時都話，當年我以為有 Tips 呀！點知原來真係冇嘅，大家真係認真，因為嗰陣時仲要有啲前輩喺度負責呢個節目。」

麥玲玲師傅補充指，當年的比賽模式與現在有所不同，當時主要著重純技術算命：「當時係純技術，純計八字嗰種，紫微斗數又得。係你要話畀人知喺個屏風後邊嗰個參加者，譬如係邊年離婚呀、邊年生第一個仔或者幾多個小朋友呀，又有冇邊一年中過六合彩呀，都係玩呢啲。」

麥玲玲師傅笑言見到一眾參賽者，即時聯想起自己當年參加比賽的點滴。（盧振輝）

她坦言當時年少無知、毫無包袱，反觀現在的參賽者門派眾多，有些甚至靠靈感或通靈。她認為純靠靈感會有一定風險，例如個人狀態波動或生病都會影響準確度，而靠純計算的穩定性相對較高。

麥玲玲揭露陳曉華原來還有個『翻兜王』的稱號

提到陳曉華與朱敏瀚早前傳出分手一事，麥玲玲師傅被問到以前有無為二人卜卦算命時，她即時笑言根本不用算，因為陳曉華早已「自爆」：「呢個唔使算啦，都直接俾大家公開咗啦嘛，同埋人哋都分咗手咯！唔使計呀，我喺樂小姐個 Birthday 嗰時，見到陳曉華我直接問佢嘅！」

被問到當時是否有為兩人批過八字及看「夫妻宮」時，玲玲師傅笑說：「曉華係一個好感性嘅女仔嚟嘅。咁佢另外嗰半其實都有少少一樣。咁變相呢，大家可能有啲嘢太似，又未必等於係好嘅。同埋好多年前我幫陳曉華改咗個名俾佢㗎，叫佢做『翻兜王』，佢好鍾意來來回回㗎，佢自己知㗎。不過佢而家大個女咗，起碼知自己適合啲乜嘢。」