玄戰｜陳定幫任海選顧問　爆曾中六合彩3獎：科學嘅盡頭就係玄學

香港著名堪輿學家陳定幫師傅日前現身電視城，為無綫電視（TVB）全新玄學節目《玄戰》的海選直播擔任顧問主持。現場匯聚眾多參賽者展示各項奇門遁甲與特異功能，陳定幫師傅接受《香港01》受訪時，大談擔任考官的感受以及對玄學與通靈的看法。

陳定幫今晚為節目擔任顧問主持。（盧振輝攝）

考驗特異功能 坦言設計題目難度高

面對現場眾多身懷絕技的參賽者，陳定幫坦言要在節目中考驗大家的特異功能，在題目設計上確實花了不少心思。他表示：「其實都有些難諗，因為我自己身為一個玄學家，我都會去 平衡返有啲咩係冇可能嘅，亦都要平衡返有啲嘢係佢哋能夠算得到、做得到。有時太難嗰啲，我覺得就可能擺到最後啦。」

相信通靈現象 認同高人磁場互相影響

被問到身為理科背景出身，是否依然相信通靈等超自然現象，陳定幫給予了十分肯定的答覆。「絕對相信！因為我自己都有打坐，我爸爸都係一個通靈人士。佢由細到大都有教我一啲嘢，所以我絕對相信通靈者或者高人可以睇到、感應到好多嘢。」

陳定幫相信通靈現象，認同高人磁場互相影響。（盧振輝攝）

現場高人雲集，對於各人的能量會否互相抵銷或影響，陳定幫分享道：「雖然我唔太肯定，但我相信係會互相影響嘅。因為有啲人嘅磁場太犀利，你行入嚟，成個場都暖晒、光晒！如果有些人態度太過被動，就容易好似被其他人嘅磁場頂壓落去咁。」

曾中六合彩五個字 澄清非「算」出來

對於坊間熱議玄學家能否算中六合彩號碼，陳定幫透露節目中也有相關遊戲設計，例如預測號碼顏色等。提及自身經歷，他更自爆過去曾有過幸運中獎的經驗！

陳定幫曾中六合彩五個字。（盧振輝攝）

「要完全算中六個號碼基本上係冇可能，但我最近試過中五個字！」陳定幫笑言，當時是在一間特別容易中獎的投注站購買電腦票，加上現場有一些特別的「氣場訊號」，才順理成章買下一張彩票，結果喜獲佳績。「老實講，嗰次真係唔係算出來嘅，純粹係 幸運同埋擺咗奇門陣。」

澄清不鼓勵賭博

最後，陳定幫特別強調，節目旨在娛樂，絕非鼓勵迷信或賭博：「論東方或西方術數，其實都係一套精密的數據同數理。我自己係理科出身，我成日講科學嘅盡頭就係玄學，好多科學解釋唔到嘅嘢，玄學往往能提供另一種角度。」