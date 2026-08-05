周嘉洛與林凱恩疑再爆不和ig互相取關？　網民憂變「雙大2.0」

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》最近爆出不少恩怨情仇，繼傳出滕麗名與林淑敏不和後，昨日（4日）再爆出金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie（林凱恩 飾）的社交平台互相取關。「安Bon戀」日前一集正式分手，結果引起網民熱討，質疑TVB將「開心速遞」變成「傷心速遞」。隨著「安Bon戀」的結束，兩位演員在戲外的關係亦成為網民熱議的話題，劇中的蔥頭（丘梓謙飾）也受到批評。

「安Bon戀」日前一集正式分手。（YouTube@TVB (official)）

周嘉洛與林凱恩互相取關？

早前網民發現滕麗名在社交平台取消關注林淑敏後，同劇的呂慧儀也未有關注林淑敏，受訪時亦表現得有點疏離，引起了不和的揣測。隨後再有網民發現周嘉洛與林凱恩的社交平台也沒有互相追蹤。有網民更表示周嘉洛寧選追蹤「情敵」丘梓謙的IG帳號，也沒關注林凱恩，這使得網民猜測二人是否戲外不和，成為新一輪的「滕麗名林淑敏2.0」。

周嘉洛與林凱恩的社交平台也沒有互相追蹤。(ig截圖)

周嘉洛亦沒有follow林凱恩。(ig截圖)

周嘉洛寧選追蹤「情敵」丘梓謙的IG帳號。（影片截圖）

林凱恩疑因早前遺失手機而ig朋友清零

雖然周嘉洛與林凱恩在社交平台上的追蹤狀態引起了各種猜測，但也有粉絲出來解釋，數年前林凱恩曾因手機遺失而導致個人私照外洩，因此她為了安全問題，移除了社交平台上所有追蹤的好友。雖然部分朋友已重新被追蹤，但周嘉洛可能只是疏忽一時，並非雙方感情不佳。實際上，二人仍時常在社交平台分享合照，周嘉洛也會留言互動，可見他們的關係依然友好。

林凱恩疑因早前遺失手機而ig朋友清零。（IG@iris_lammm）