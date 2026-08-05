五索爆胸令「撞樣」Jeremy被訪問　戥對方慘：做artist一啲都唔易

五索（鍾睿心）與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）因為「撞樣」，一直被外界視為「失散姊弟」，連帶新聞都被綑綁式處理。早前五索不慎發生意外，自爆因為服食安眠藥睡著了，連攬住瞓的暖水袋移了去胸前都不知，一覺醒來才發現胸部慘被燙傷。五索這單「爆胸」事件，竟令Jeremy出席活動見傳媒時也被問及，而他亦大方關心，並送上早日康復的祝福。

五索一直被指與Jeremy撞樣。（網上圖片）

五索更曾cosplay Jeremy扮《The First Take》。（IG@5kidsokma）

Jeremy狂做代言人 五索抱不平：我爆胸關佢咩事

對於Jeremy無奈化身「代言人」，五索特地拍片替對方慘，她直言：「啲記者又問Jeremy，知唔知道五索『爆波』，其實我爆胸關佢咩事！每一次啲記者都會問佢五索新聞，但我從來都唔使答佢啲問題，我覺得佢真係好偉大，雖然佢好關心我個胸，但我都戥佢好慘，你要加油！做artist真係一啲都唔容易！」五索又表示：「因為佢係一個artist，佢又唔好意思同啲記者講『五索啲嘢關我咩事！』，所以我覺得佢真係好慘！」

早前五索胸部被燙傷，結果毫不相干的Jermey都被記者問起五索的情況，五索戥對方慘：「其實我爆胸關佢咩事！每一次啲記者都會問佢五索新聞，但我從來都唔使答佢啲問題，我覺得佢真係好偉大。」（IG@5kidsokma）

五索：「雖然佢好關心我個胸，但我都戥佢好慘，你要加油！做artist真係一啲都唔容易！」（IG@5kidsokma）

五索又表示：「因為佢係一個artist，佢又唔好意思同啲記者講『五索啲嘢關我咩事！』，所以我覺得佢真係好慘！」（IG@5kidsokma）

五索宣傳Jeremy新歌《黑蛇傳》當回禮：加油兄弟我哋拍住上

其實不止Jeremy要回應五索相關的問題，五索透露自己出席飯局時，亦同樣不時聽到朋友問起Jeremy的事，笑言「姊弟情」難以分割：「而家我去咩飯局，啲人都會有意無意提Jeremy，好好笑。我同佢永遠分唔開，好多人問我哋係咪兩姊弟。」為了報答Jeremy經常被迫回應與自己毫不相干的問題，識做的五索亦順勢為「細佬」曲線宣傳，在她上載的自拍短片中，身後的電視正正播放著Jeremy的新歌《黑蛇傳》MV，她留言寫道：「你祝我早日康復，我祝你新歌大熱！🔥🔥🔥加油兄弟我哋拍住上💪🏻！」

五索透露自己出席飯局時，亦同樣不時聽到朋友問起Jeremy的事，笑言被問起是否兩姊弟：「而家我去咩飯局，啲人都會有意無意提Jeremy，好好笑」（IG@5kidsokma）