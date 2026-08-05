「東張女神」驚變肥妹被批又肥手臂又粗　俞可程現身瘦身店急減磅

早前以黑絲Look採訪「冒警」騙案的「東張女神」俞可程，日前遭網民野生捕穫，在Threads發文稱在瘦身專門店發現女方。惟帖文一出，即有口痕網民嘲俞可程「肥美」及「臂粗」外，更有網民指她因參加《女神配對計劃2》為成功「爭仔」而急急瘦身：「佢拍女神計劃，可能想成功爭仔，所以去收身，咁多女神去拍，唔落啲力keep fit, 點win?」

早前以黑絲Look採訪「冒警」騙案的「東張女神」俞可程，日前遭網民野生捕穫。（節目畫面）

網民都話佢肥。（threads）

俞可程被偶遇現身瘦身店急減磅

早前俞可程參加《魔音女團 》挑戰高難度歌曲《煎熬》，被網民戲稱「聽她唱歌真的好煎熬」，就是憑獨特「魔音」成功晉身16強練習生。雖然最後未能打入六強成為「魔音女團」一員，但俞可程和郭珮文 、陳若思 、阮嘉敏及何沛珈 加入《女神配對計劃2》大玩戀愛配對鬥「爭仔」！

俞可程「真．魔音」。（IG圖片）

為「爭氣」而修身

俞可程接受電話訪問時，承認帖文相中人是她，說當日是到瘦身專門店接受瘦身療程，對於被指是想「爭仔」成功而去瘦身，她笑言：「係爭氣，唔係爭仔！收身都係身材管理，健康啲靚啲，人都自信啲嘛！（網民指你肥美？）我覺得可以再fit啲，想上鏡好睇啲，所以最近去做『10日瘦10吋』療程。完全估唔到短短 10 日，全身減咗 12.2 吋，仲輕咗 4 磅！『做機』真係好犀利，大髀同埋個肚仔，效果勁明顯！其實只係做咗第一次，朋友已經睇到我大髀明顯瘦咗，連最難減嘅肚仔都平咗，腰位又收咗，一着衫見到線條唔同以前，又唔會減到落晒形，真係超開心！」

俞可程現身瘦身店急減磅。（IG圖片）

俞可程認自己去瘦身店。(threads截圖)

10日已瘦超過10吋，俞可程的瘦身走脂計劃未有暫停，揚言希望再減5磅，尤其腰圍可減至23至24吋，她更說最難減的下盤和大腿，更要針對性的透過「做機」來局部減肥！她說在瘦身減肥路上撞板不少，包括曾試過極端飲食和瘋狂運動，但最後連體質也受影響：「今次選擇出名口碑好，唔Hard Sell嘅健康瘦身專門店，所以整個瘦身過程好舒服，靠『做機』、改變飲食方法奉行『宇宙飲食』同埋補身瘦身營養食品，局部減肥好輕鬆，又唔使節食，餐餐食得飽，只要小心選擇食物種類就可以。依家無論着裙着褲都要用腰帶，買褲買裙，腰圍都要買細一個碼！好多網民同fans都留言問我點樣減肥方法，見我Fit之餘又好精神。」