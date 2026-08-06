圈中孝順仔泰國四面佛被捕獲　誠心合十還願曾為父還700萬巨債

前男子組合Shine成員黃又南近年因電影市道低迷，工作量大減，但去年仍憑藉電影《再見UFO》中精湛演出而獲得第44屆香港電影金像獎中提名「最佳男配角」。為了生活，他更成功考獲多款駕駛執照，包括巴士、的士及小巴牌，獲大家力讚自力更生。近日有網民在小紅書上載相片，指在泰國曼谷著名的四面佛直擊黃又南現場還神。

黃又南在曼谷被捕獲！（小紅書截圖）

曼谷四面佛巧遇黃又南 網民讚保養得宜極有型

該名網民在曼谷四面佛參拜期間，無意中注意到一名身形健碩、五官深邃的男子還願，仔細一看才發現是香港藝人黃又南。相中可見他身穿簡約衣著，在四面佛前閉目合十，表現得十分虔誠。帖子隨即引起不少網民討論，大讚他「保養得宜」、「真人好有型」。

黃又南誠心還願！（小紅書截圖）

為替父還700萬巨債 狠心編謊話甩女友：唔想浪費人時間

黃又南向來出名孝順，曾於2003年至2009年間，為幫助生意失敗且患病的父親償還約700萬巨債，而他亦於其頻道上曾剖白因為背負巨債而忍痛與當時的女友分手。他再談及此經歷，又南說：「當時我哋已經同居，因為要幫爸爸還錢，我認為另一半應該過一啲開心日子，而唔係陪我喺度捱。我呃佢話我識咗第二個，當時個心係揦住痛，係好恨心同Hurt到佢，但嗰個階段，我望唔到要跑幾多年數，係唔想浪費女仔嘅時間。」又南指自己愛報喜不報憂，甚至連父母也沒告知分手的真正原因，他慶幸事隔多年後能與前度做回朋友，「佢依家嫁咗好老公，又生咗兩個，佢幸福，我就開心。」

有網民在路上遇到正在揸巴士的黃又南，並指他正駕駛機場巴士線。

黃又南自力更生揸巴士獲讚。(ig@wongyounam)

走出債務陰霾爆擇偶條件：最緊要孝順

為已故父親還清債務多年，問家人是否曾擔心他的感情生活，又南說：「媽咪係希望我快啲結婚，但都要遇到啱先得。另一半最緊要孝順，圈外圈內都無所謂，年齡唔介意，我啲前度都大過我一、兩年。」

黃又南自力更生。(ig@wongyounam)