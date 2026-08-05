內地狗仔卓偉爆料「三字天王」育私生子　網民憑線索聯想起周杰倫

內地著名狗仔卓偉近日爆料指「某三字華語天王」育有私生子，線索引來不少網民聯想到台灣天王周杰倫。不過有網民翻查相關公開工商紀錄及時間線後，指出爆料內容與周杰倫的實際情況存在多處出入。



內地著名狗仔卓偉爆料「三字天王」育有私生子。（影片截圖）

卓偉爆料三字天王有私生子惹熱議

據內地著名狗仔卓偉以未點名方式爆料，指一位「華語樂壇三字歌唱天王」在十多年前與一位劉姓女股東育有私生子，並拋出「同在西安公司入股」及「同年同月同日退股」等關鍵線索。隨後網民根據線索，將猜測對象指向周杰倫與其2012年的商業合夥人劉若雪。

拋出「同在西安公司入股」等線索。

有網民憑線索猜測為周杰倫。（Instagram@jaychou）

網民對比時間線發現多處事實不符

不過，亦有網民對比公開資料後發現多個矛盾點。爆料聲稱兩人「同年同月同日退股」，但工商紀錄顯示劉若雪於2014年10月退出，而周杰倫則在2021年12月才完成退股，相隔超過7年。

此外，爆料指該天王「退股時仍未認識現任妻子」或「還不認識現任妻子」，但周杰倫早在2010年已結識昆凌，並於2014年註冊結婚。甚至有網民「強扯」周杰倫2005年經典名曲《髮如雪》是為劉若雪而作，但兩人到2012年才一同成為「西安真愛範特西餐飲娛樂有限公司」股東，歌曲推出時間比商業交集早了7年，說法根本無法成立。

但亦有網民對比時間線發現多處事實不符。（IG@jaychou）

周杰倫與昆凌於2014年登記結婚。（IG@jaychou）

幸福！（IG@jaychou）

雙方曾因肖像授權問題對簿公堂

網民同時翻出以往的法庭紀錄，指出劉若雪實際控制的「北京魔天倫餐飲管理有限公司」曾因未經授權使用周杰倫肖像宣傳，被周杰倫方面提起侵權訴訟。法院最終判決女方公司侵權，需賠償22萬元人民幣及公開道歉。大批網民對爆料真實性抱有疑慮，痛批此類含沙射影的爆料純粹製造噱頭博取點擊率，既浪費公共資源，亦無端傷害藝人聲譽。