周美鳳專訪｜曾被渣男騙情簽紙半年被出軌：嘩，晴天霹靂！

昔日港姐、今日公關界女強人周美鳳，看似一生順風順水，其實年輕時在情感路上曾經受過極深刻的傷害。少女時期獨自遠赴加拿大求學的她，本以為遇上了能攜手一生的真愛，甚至在衝動下簽字結婚，豈料最終換來的卻是一句極其殘忍的告別。



場地：普照寺香港文化靜舍



周美鳳出生於一個八兄弟姊妹的龐大潮州家庭，從小習慣了吵鬧熱鬧的生活。十四、五歲那年，家人為了讓家中有人能出人頭地，節衣縮食送她獨自一人去加拿大留學。在異鄉的孤獨環境中，正值青春年華的她遇上了自己的初戀。當時讀書到中途，因為家人要移民到澳洲，於是叫周美鳳回港，想申請她去澳洲繼續升學。

周美鳳出生於一個八兄弟姊妹的龐大潮州家庭。（受訪者提供）

衝動簽字結婚 卻因法例被迫返港

周美鳳形容這段初戀宛如小說裡的劇情：「我覺得係屬於初戀，好投入嘅，好投入、好熱愛嘅，大家難捨難離嘅。呢啲故事就好似亦舒入面嘅小說，難捨難離到好纏綿，佢好想你留低，又唔想你走。」由於當時周美鳳的家人正準備申請移民澳洲，男方為了不讓她離開加拿大，便提出了一個非常折衷且直接的要求：「不如我申請你，我哋不如簽字結婚，申請你同我一起，咁你唔使返香港。」

在香港讀完初中，周美鳳便到加拿大升學。（受訪者提供）

當時年紀尚小、心思單純的周美鳳覺得這個方法又快又可行，便一口答應：「好啊，咁都係一個辦法，又折衷又快。」兩人毅然跑去登記，拿到了結婚證書，以為這樣就能順利留在當地拿到長期簽證。然而，事與願違，兩人隨後才恍然大悟，原來就算領了證書，依然必須返回香港辦理申請手續。無奈之下，周美鳳買了機票回港，男方則留在加拿大等她，兩人帶著「終有一天會再在一起」的夢想，暫時天各一方。

周美鳳年輕時曾衝動簽字結婚。（IG＠mylovelylelia）

簽紙唔夠半年被背叛

回港後的周美鳳滿心歡喜地準備申請手續，萬萬沒想到，分開短短不到三至五個月的時間，一通來自遠方的電話將她的夢想徹底粉碎：「照計都唔使三至五個月，佢打嚟，有一日打嚟就話：『喂，你唔使返嚟了，我而家識到女朋友了。』嘩，晴天霹靂！我點樣向家人交代？點樣向我自己交代？你話嚟就嚟，你話走就走……可以咁負心嘅咩？」這突如其來的背叛，讓周美鳳陷入了極度的無助與痛苦中。她當時衣服、功課以及極具紀念價值的相簿全部留在加拿大，對方過了很久才肯寄還給她。

突然被分手，晴天霹靂。（受訪者提供）

先斬後奏與家庭壓力

除了情傷，周美鳳還要面對來自家庭的巨大壓力。當初簽字結婚她是對父母「先斬後奏」的，傳統保守的父母本就不看好這段感情，如今遭遇變故，家中少不了責罵：「挨罵係有嘅，冇辦法……父母一定唔會支持你嘅，喺嗰個年代。佢一早覺得唔看好呢件事，咁的確被佢睇穿咗。」在家庭壓力與失戀打擊的雙重夾擊下，周美鳳覺得自己彷彿做了一件天大的錯事，只能經常躲起來悄悄流淚。

家人最終當然會支持周美鳳。（受訪者提供）

幾十年未再聯絡：愛情沒有對錯

事隔幾十年，周美鳳再也沒有見過對方，也完全斷絕了聯絡。她坦言：「如果叫我而家見佢，我諗佢都唔好意思見我，因為處理得好差。唔愛就唔愛，轟烈啲講你唔愛，點處理手尾，唔係話叫你唔好嚟、你唔好見我，你都要交代。人就係咁壞嘅，愛與恨就係咁樣。」如今事隔多年，周美鳳不再抱有怨恨，反而學會了體諒與放下。她認為對方當時可能同樣不成熟，而愛情本身並沒有對錯：「愛情係冇對與錯嘅，既然愛過就算。其實愛係冇錯嘅，不過對方處理得好差。」