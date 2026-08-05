姚焯菲疑藐爆鍾柔美 認私下交好常互串互藐：呢個係我哋相處模式
撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出身的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy），自比賽後工作不斷，並與Gigi炎明熹四人組成青春女團「After Class」闖樂壇。近年炎明熹約滿離巢無綫，After Class「四缺一」，現時宣傳活動只剩下三女出席。早前網上流出的一段短片，片中Chantel對著Yumi秒速變臉，疑藐爆露出「鄙視樣」，令人懷疑留下來的三人是否面和心不和。日前Yumi接受傳媒訪問時回應，表示沒留意遭姚焯菲「藐爆」，她澄清是大家太老友所致。而當事人之一的Chantel今日（8月5日）到九龍塘又一城出席活動，還原「藐爆」Yumi真相。
Chantel還原「藐爆」Yumi事件經過
Chantel說：「我表情管理比較弱少少，如果識我哋就知道我哋相處模式就係，成日都係玩啦，互串咁樣，所以講笑嘅時候都有呢啲表情發生，但係我淨係唔應該喺公眾場合展現呢一面比大家睇，因為驚大家誤會，咁而家誤會形成咗，咁要同大家澄清呢個係我哋相處模式。」姚焯菲指三人關係融洽，故不時會開玩笑形式互串互藐，私下三人亦有討論此事，她說：「我哋三個都覺得幾搞笑，因為都知道唔係真相。」