姚焯菲疑藐爆鍾柔美　認私下交好常互串互藐：呢個係我哋相處模式

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出身的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy），自比賽後工作不斷，並與Gigi炎明熹四人組成青春女團「After Class」闖樂壇。近年炎明熹約滿離巢無綫，After Class「四缺一」，現時宣傳活動只剩下三女出席。早前網上流出的一段短片，片中Chantel對著Yumi秒速變臉，疑藐爆露出「鄙視樣」，令人懷疑留下來的三人是否面和心不和。日前Yumi接受傳媒訪問時回應，表示沒留意遭姚焯菲「藐爆」，她澄清是大家太老友所致。而當事人之一的Chantel今日（8月5日）到九龍塘又一城出席活動，還原「藐爆」Yumi真相。

Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美及Windy詹天文曾組成女團After Class，但隨着炎明熹離，現只能四缺一。（IG：@chantelyiu）

Chantel還原「藐爆」Yumi事件經過

Chantel說：「我表情管理比較弱少少，如果識我哋就知道我哋相處模式就係，成日都係玩啦，互串咁樣，所以講笑嘅時候都有呢啲表情發生，但係我淨係唔應該喺公眾場合展現呢一面比大家睇，因為驚大家誤會，咁而家誤會形成咗，咁要同大家澄清呢個係我哋相處模式。」姚焯菲指三人關係融洽，故不時會開玩笑形式互串互藐，私下三人亦有討論此事，她說：「我哋三個都覺得幾搞笑，因為都知道唔係真相。」

早前Chantel被指身形圓潤不少，今日出席活動時重回Fit爆身材，她透露體質易水腫，去水腫後身形已改善。（邱愛霖 攝）

姚焯菲今日靚爆出席活動。（邱愛霖 攝）

Chantel對住企在左邊的Windy時露出甜笑。（Threads截圖）

下一秒見到Yumi。（threads截圖）