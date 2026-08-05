歐倩怡簽約北上工作　回應陳凱琳仔仔被淋Cream：冇遇過呢啲問題

郭晉安前妻、藝人歐倩怡（Cindy）今日（8月5日）現身銅鑼灣SOGO，以運動營養學家身份出席《紫數日：生命探索之旅》發布會，分享建立健康飲食習慣的心得。歐倩怡透露平時多吃原形食物，加上一個星期做3至4次運動，包括自由搏擊、瑜伽、跑步，Keep住白滑皮膚和身材。她透露剛復出工作時狂爆瘡，靠飲食調節，閑時又會和愛女敷面膜，十分識得保養。

歐倩怡現身銅鑼灣SOGO以運動營養學家身份出席LIVE4WELL的《紫數日：生命探索之旅》發布會。（邱愛霖 攝）

大仔獲大學錄取鍾意音樂

歐倩怡愛女郭以雅早前露出櫻桃小嘴，獲讚靚女，歐倩怡指與女兒似樣。談到平時與女兒相處，原來歐倩怡會與女兒及她的朋友去鋪頭玩「試衫」，母女關係融洽。歐倩怡透露身處英國的兒子郭令山已獲大學錄取，他對音樂有濃厚興趣，她說：「佢比較鍾意音樂方面多啲。（會唔會跟父母入行？）阿仔話事，有時你讀嗰樣出嚟未必係做返嗰樣。」

歐倩怡坦言大仔郭令山已獲大學錄取。（邱愛霖 攝）

被指與1.2億男友蜜戀 暫未打算再婚

歐倩怡與郭晉安離婚後，有指已覓得第二春，被影到在停車場翹實一名高瘦踏實型男子，隨後更被大陸媒體「起底」，指是連鎖補習社遵理創始人之一，姓簡，身家達1.2億。歐倩怡透露簽了經理人公司，之後返內地工作，與男友在兩地各自打拼，「大家都係以工作行先，佢喺香港有自己嘢做。」歐倩怡稱兩人都很注重健康。問到是否考慮再婚，歐倩怡稱：「努力做嘢，好熱愛我嘅工作，冇諗其他嘢。」

陳凱琳仔仔戲院太嘈遭「淋Cream」 歐倩怡：活潑嗰個係我

近日陳凱琳帶三個仔睇戲，被指太嘈吵兼踢凳，遭同場觀眾「淋Cream」教訓。事後陳凱琳接受傳媒訪問，籲大家對小朋友「善良少少」。作為兩孩之母的歐倩怡稱沒有留意事件，「我小朋友都大，冇諗，大仔都拎成人身份證。（小朋友太活潑影響到人會點管教？）我諗活潑、跳嚟跳去、嘈喧巴閉嗰個反而係我，我又冇遇過呢啲問題。」