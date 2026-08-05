肥媽聞張偉文患處潰爛㷫到爆　已聯絡社署幫忙：爭氣呀細佬

藝人肥媽（Maria Cordero）今日（5日）出席代言美容院活動。肥媽透露自己與美容院老闆極為熟絡，更獲對方續約擔任代言人。談及再次獲邀擔任代言人，肥媽開心表示：「你諗下我70幾歲人，仲可以再續約做代言人！」被問到酬勞是否不斷遞增，她笑指美容院老闆十分大方，每次都會自動加價。記者問及是否達到七位數時，肥媽即時承認：「一早就有啦！八位數就冇，七位囉！大家合作得好開心。」

肥媽（Maria Cordero）今日（5日）出席代言美容院活動，擔任代言人，問及是否達到七位數時，肥媽即時承認：「一早就有啦！八位數就冇，七位囉！大家合作得好開心。」（葉志明攝）

最愛蒸身及減肚腩療程

肥媽直言「女人邊個唔貪靚」，她平日最喜愛做「蒸身」及減肚腩的美容療程：「最喜歡有兩樣，一個係蒸身，令我生陳代謝好；仲有一個係秘密，佢搵部機擺喺我肚上，我唔使做仰臥起坐，個肚腩都會細！同埋佢哋亦幫我改善咗靜脈曲張嘅問題。」

肥媽平日最喜愛做「蒸身」及減肚腩的美容療程。（葉志明攝）

被問有否新桃花 肥媽：我都唔要，我都冇錢

問到身材變好後有否吸引更多追求者或「桃花」，肥媽即時笑著否認：「呢啲唔要啦，都冇錢嘅！痴線啦！我而家『往錢看』㗎咋！」她更補充指即使有人追求亦拒絕了：「我同黑妹（李麗霞）一齊，個個都話我有，黑妹無！（要有錢先考慮？）唔啦，呢啲爛桃花。」

問到身材變好後有否吸引更多追求者或「桃花」，肥媽即時笑著否認：「呢啲唔要啦，都冇錢嘅！痴線啦！我而家『往錢看』㗎咋！」更透露拒絕追求者。（葉志明攝）

關心張偉文近況 已聯絡社署及演藝人協會提供援助

提到好友張偉文之前雙腿嚴重發炎、出現紅腫，皮膚潰爛，嚴重到要急需入院治療。肥媽表示有關心對方近況，「我搵咗社會福利署副署長，叫佢打俾方俊，又打咗去演藝人協會協助。」肥媽直言見到張偉文的傷勢非常生氣，老人院這樣做法實在不行。

會否煲些湯水或補品去探望？肥媽稱現在張偉文有什麼能吃，有什麼不能吃，都要問過方俊才知，但她透過鏡頭向老友打氣：「張偉文，你同我好似樣㗎，大家都話我哋係姐弟，細佬，唔輸得㗎，爭氣啊！」