肥媽自爆在楊明婚宴「飲high咗」親授生仔秘方：食鹿筋至少6件

藝人肥媽（Maria Cordero）今日（5日）出席代言美容院活動，透露與美容院老闆極為熟絡，更獲對方續約擔任代言人。肥媽日前特意飛往馬來西亞出席楊明與莊思明的婚宴，還在婚宴上獻唱送給一對新人。她表示行程很緊湊：「我哋2號飛過去，落飛機即刻化妝，即刻去飲，3號就走了，我哋真係特登過去飲。」她透露當日現場氣氛高漲，自己更「飲high咗」，所以即興上台唱歌：「個樂隊好正，當時我飲High咗，叫我上去jam歌咪上囉！其實我同樂隊係唔識。」

藝人肥媽（Maria Cordero）今日（5日）出席代言美容院活動，透露與美容院老闆極為熟絡，更獲對方續約擔任代言人。（葉志明攝）

肥媽切燒豬！（葉志明攝）

肥媽笑指當晚「high咗」原因是見回很多老朋友，大家攞住茅台向她「敬酒」，但當中也有朋友「出術」以水代酒，被她識破，但玩得很開心。肥媽稱當晚除了開心還很感人，尤其楊明在莊媽媽面前提到當年曾答應莊父會好好照顧思明，現向外母表示會兌現承諾會錫晒思明，令在場的她被感動到即時「爆水煲」。

肥媽日前特意飛往馬來西亞出席楊明與莊思明的婚宴，還在婚宴上獻唱送給一對新人，透露自己當晚「飲high咗」。（fb@ 肥媽 Maria cordero﻿）

親授生仔秘方

肥媽更感嘆指，今次去飲除了向新人送上祝福，還感受到香港娛樂圈非常團結，不少藝人都是自費機票前往恭賀：「我哋個個都自費去，酒店就係佢哋出，呢種團結精神真係好感動。」有無傳授兩招生仔秘方？肥媽笑言：「食鹿筋就夠㗎啦！真係好掂，你信我啦，起碼六件。（妳當年係咪係咁煲俾老公食？）梗係啦，唔係點會『交功課』。」