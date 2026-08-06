肥媽談《中聲4》造馬質疑 爆曾在內地收紙仔要求開綠燈：即刻唔做

藝人肥媽（Maria Cordero）今日（5日）出席代言美容院活動，受訪時回應有關《中年好聲音4》的傳聞及爭議。對於日前網上流傳《中年好聲音4》的七強名單，肥媽表示有聽聞，但自言並不清楚名單真偽，「其實我哋嗰日（錄影）已經係叫啲觀眾走㗎啦，因為我哋都唔知邊個，後尾就話個名單流咗出去。（即係名單係真？）Er……我就唔知啦。」對於有傳名單中「香港參賽者全軍覆沒」，她表示：「其實你睇落去先會知有咩感覺，因為個個都追個節目，而家唔係分咩人，係歌唱比賽，佢哋唱成點，當時嘅環境唱成點，咁先至公平。」

藝人肥媽（Maria Cordero）今日（5日）出席代言美容院活動，回應《中聲4》傳聞及爭議。（葉志明攝）

回應吳亦偉爭議

提到有不少網民鬧爆參賽者吳亦偉表現不佳，甚至「唔知唱乜」但依然拿到高分，連帶她們一班評判都受質疑造馬？肥媽直言：「邊有得造馬吖，年年都話造馬，如果有得造馬，我造俾我識嗰個啦。比賽係靠你每一場嘅表現，每個人唱歌都有高低，陳旭培我夠tip佢一定入𠻹喇，喉嚨唔係機器嘛。」

提到有不少網民鬧爆參賽者吳亦偉表現不佳，甚至「唔知唱乜」但依然拿到高分，惹來造馬質疑。（節目截圖）

網民不明周國豐為何在過去一集給予吳亦偉95分高分？肥媽「解釋」：「周國豐最近觀音開庫嘛，你唔知咩？咁佢又唔係淨係開庫俾佢（吳亦偉），好多個都有，呢個事實。」肥媽也力撐吳亦偉：「咁佢係講廣東話唔清楚啫，事實佢係一個難得嘅音樂人，呢個是事實。同埋能行到嚟十強，個個都唔容易，同埋我覺得入到十強已經紅咗啦，唔使個個都做冠軍嘅。」

肥媽也力撐吳亦偉：「咁佢係講廣東話唔清楚啫，事實佢係一個難得嘅音樂人，呢個是事實。同埋能行到嚟十強，個個都唔容易」（葉志明攝）

爆內地曾收「紙仔」即落閘拒做

但吳亦偉唔得民心被圍插？肥媽認為：「有咩節目做得好，都有hater㗎啦，總有人讚你或唱你。（反而尹景順獲大讚？）我參加過佢哋啲活動，每個人都好多Fans。」她亦補充指，節目評審過程公平公正，絕無收到節目組或高層的壓力，「邊度俾到壓力我？你睇下我個口幾臭！」

至於過去擔任評審時有否遇到「造假」或被要求給予特定參賽者高分？肥媽坦言曾在內地節目遇到類似情況：「我有次喺內地收過張紙仔，話要俾呢個人過，咁我即刻話唔做啦！因為違背自己要嘅嘢嘛。」

提到張佳添親證《中年好聲音》第五季陣容洗牌，有傳無綫已Mark定肥媽一定要繼續坐鎮，肥媽表示未收到通知，「最好啦！我對呢個節目好有感情，但每間公司嘅決策唔係我哋去講，有得做我一定做，執到，𦧲飯應啊。」