日落下的彩虹｜渣男范麒智叫阿Day墮胎　求對方fans唔好寄刀片

Kenji范麒智憑俊朗面孔及高大身型，一向予人陽光型男之感，深受各品牌愛戴，而昨晚Kenji客串演出ViuTV熱播劇《日落下的彩虹》，突破形象，首度飾演渣男「Eddie」角色，跟Day許軼飾演的「Windy」發生關係，令對方懷孕後，「唔認數」叫對方墮胎。雖然Kenji只客串短短10數分鐘戲份，不過渣男角色突出，引起不少網民討論。

昨晚Kenji客串演出ViuTV熱播劇《日落下的彩虹》，突破形象，首度飾演渣男「Eddie」角色。

《日落下的彩虹》憑細膩的屋邨情懷獲得觀眾高度評價，而昨晚播出的一集，就講述Windy（Day飾）、Sunnie（何洛瑤飾）與Moon（葛綽瑤飾），在工廈租工作室展開3人生活，期間Windy私自帶男友Eddie（Kenji飾）上工作室親熱，及後Windy發現意外懷孕，原本Eddie答應對方會「認數」，更答應會努力搵錢照顧好胎兒，可是當Windy準備告知父母懷孕消息時，突然收到Eddie的「過數」五千元給她 ，並寫上「家計會」暗示她要去墮胎，事後Eddie更表示未準備做人父母，「只是一場意外，不應該這麼衝動。同我一齊只會更加不開心。」氣得Windy掌摑Eddie。 Kenji可以說是將渣男角色演得淋漓盡致！

昨晚播出的一集，就講述Windy（Day飾）、Sunnie（何洛瑤飾）與Moon（葛綽瑤飾），在工廈租工作室展開3人生活。

Windy私自帶男友Eddie（Kenji飾）上工作室親熱，及後Windy發現意外懷孕，原本Eddie答應對方會「認數」，更答應會努力搵錢照顧好胎兒。

當Windy準備告知父母懷孕消息時，突然收到Eddie的「過數」五千元給她 ，並寫上「家計會」暗示她要去墮胎，事後Eddie更表示未準備做人父母，「只是一場意外，不應該這麼衝動。同我一齊只會更加不開心。」氣得Windy掌摑Eddie。

而首次在電視熒幕飾演渣男角色的Kenji，事後在社交平台感謝導演給他機會演這角色，他說：「作為一個新進演員，能夠得到一個機會已經好難得，所以每個機會我都全力以赴。過去一年，演過好多唔同類型嘅『渣男』，今次率先以渣男系列之「唔認數」型喺電視劇裏面出現。」Kenji認為今次演出仍有不少改善空間，他續說：「無論要花幾多時間都好，我都會繼續鑽研呢門學問。因為我真係好鍾意演戲！」最後Kenji更搞笑表示：「同全世界牙day嘅fans講對唔住，唔好寄刀片俾我，請手下留情。」更向Day笑說要payme多$5000給她，向Day尋求協助。

Kenji，事後在社交平台感謝導演給他機會演這角色，他說：「作為一個新進演員，能夠得到一個機會已經好難得，所以每個機會我都全力以赴。過去一年，演過好多唔同類型嘅『渣男』，今次率先以渣男系列之「唔認數」型喺電視劇裏面出現。」

Kenji更搞笑表示：「同全世界牙day嘅fans講對唔住，唔好寄刀片俾我，請手下留情。」更向Day笑說要payme多$5000給她，向Day尋求協助。

此外，Kenji除了客串《日落下的彩虹》之外，近日他亦有參與電影《想你了》拍攝，更與內地演員章若楠和金靖演對手戲，作為新演員的他，坦言感覺獲益良多。