吳岱融罕夫妻檔出活動開口恨抱孫　62歲鍾淑慧生圖曝光令人震驚

藝人吳岱融與太太鍾淑慧今日（5日）罕有以「夫妻檔」一同出席美容院活動。現場可見，62歲的鍾淑慧保養得宜，依然省鏡，且毫無「科技感」！

吳岱融與太太鍾淑慧罕有夫妻檔在香港出席活動。（葉志明 攝）

鍾淑慧雖然已62歲，但保養得非常好，且一點「科技感」都沒有。（葉志明 攝）

夫妻檔罕合體支持好友

談到二人已有好一段時間未有在香港合體亮相，夫妻倆難掩興奮之情，鍾淑慧透露與美容院老闆相識已久，見證著對方由小店經營至今，感到非常高興。問到今次與太太一同出席活動，對方是否順道充當其貼身助手？吳岱融笑言：「其實我先係助手。」至於夫妻二人誰比較貪靚？吳岱融笑說：「差唔多啦！」鍾淑慧則打趣道：「係差唔多都咁『烏搲』啦！」她解釋兩公婆平日不用工作的時候，會較為隨性，但保養也是需要的。

吳岱融同鍾淑慧受訪時打情罵俏，非常恩愛。（葉志明 攝）

吳岱融公開保養秘訣

現年66歲的吳岱融，是圈中公認「型佬」，問到其保養之道時，鍾淑慧爆料老公經常去「跑山」，吳岱融隨即笑著澄清：「唔係跑山，爭人錢咩，係行山！跑就跑步！」夫妻倆即場互嗆，場面相當搞笑。吳岱融補充，自己平日熱愛運動，特別喜歡到森林或山上呼吸新鮮空氣，「我成日覺得呢啲空氣真係愈嚟愈少，所以真係要爭取吸多啲，同埋行山過程，自己又做下運動，心跳又會幫到，所以係幾鍾意。」

至於會否夫妻同行做護理，鍾淑慧透露兩人會盡量抽時間一起去按摩、推拿及做身體保健，始終上了年紀，經常肌肉痠痛。吳岱融聞言冧爆說：「唔會啊，妳仲好後生啊。」不過當被問到吳岱融平日有無為太太親自按摩時，鍾淑慧即時大爆「投訴」：「好似無喎。」吳岱融則笑著解釋，因為屋企早已準備了一支「按摩槍」，所以不需要親手代勞。

吳岱融即將月底生日踏入67歲，他直言簡單便是福。（葉志明 攝）

大馬「美食不夜城」生意步入正軌

除了演藝工作，二人與好友在馬來西亞合資「美食不夜城」生意。吳岱融與鍾淑慧稱該項目已營運了近兩年，主要提供榴槤及馬來西亞特色美食，讓顧客能一站式品嚐大馬風味。鍾淑慧提到，當初剛開業時自己確實有親力親為落場幫忙，試做炸物等，但目前生意已步入正軌，且自己經常要飛往各地，故主要負責宣傳及給予意見。

至於這盤生意是否已經開始賺錢？吳岱融笑言：「其實應該係賺錢，都ok嘅。」他們亦坦言有想過將美食街引入香港，但考慮到香港租金及經營成本較高，暫時仍在觀望中，認為在大馬經營心情相對較輕鬆。

二人與好友在馬來西亞合資「美食不夜城」生意。吳岱融與鍾淑慧稱該項目已營運了近兩年，主要提供榴槤及馬來西亞特色美食，讓顧客能一站式品嚐大馬風味。至於這盤生意是否已經開始賺錢？吳岱融笑言：「其實應該係賺錢，都ok嘅。」（葉志明攝）

期待再拍港劇：講返廣東話好玩好多

吳岱融自劇集《巨塔之後》後，暫時未有接拍TVB的新劇，他說這段時間主要在內地，早前更接拍了一套賀歲電影。問到是否因為TVB的劇本未能打動他？吳岱融即時否認，並表示自己非常期待再拍港劇：「唔係咁講，好期待！喺內地拍劇好多時要講普通話，但始終唔係我嘅母語，如果講返廣東話，會好玩好多。」他補充，角色的選擇往往取決於導演和編劇的安排，自己持開放態度，希望能挑戰更多不同的角色。

至於夫妻二人會否再以「情侶檔」合作拍戲？鍾淑慧笑言：「等機會囉，我哋比較被動。（即係仲有戲癮？）無刻意，等緊呢個機會。」吳岱融則鬼馬說：「其實結婚之後我哋一直都喺度『演』緊，演緊一對夫妻啦！」鍾淑慧更打趣說如果合作，最想飾演吳岱融的「女朋友」，因為「女朋友通常會錫啲」。

吳岱融非常期待再拍港劇：「唔係咁講，好期待！喺內地拍劇好多時要講普通話，但始終唔係我嘅母語，如果講返廣東話，會好玩好多。」（葉志明攝）

至於夫妻二人會否再以「情侶檔」合作拍戲？吳岱融則鬼馬說：「其實結婚之後我哋一直都喺度『演』緊，演緊一對夫妻啦！」鍾淑慧更打趣說如果合作，最想飾演吳岱融的「女朋友」，因為「女朋友通常會錫啲」。（葉志明攝）

吳岱融月底迎接生日 盼兒子早日成家立室「想抱孫」

吳岱融將於月底（8月22日）迎來67歲生日，他透露屆時會與朋友及家人簡單吃飯慶祝，並會到清遠一個靚球場踢球慶生。問到鍾淑慧會有什麼表示？她則大賣關子，表示要留有驚喜。吳岱融則覺得太太煮餐飯、煲啖湯，一家三口淡淡地度過已經很開心，最緊要「一家人齊齊整整」；相反太太生日，吳岱融則非常鬼馬，鍾淑慧稱：「驚喜ok，唔係驚嚇就得了。佢試過原本話返唔到嚟，突然間出現。（即刻攬住嚟錫？）會㗎！自然反應。」

提到今年生日願望，吳岱融直言：「祝全世界少啲唔開心嘅事，每個人喺人生裡面，日日都快樂健康。年紀有咁上下，最緊要點樣高興點樣嚟，放鬆啲，真係無時間嬲啊，發嬲係浪費時間。」

問到其中一個願望會否希望兒子快點成家立室？吳岱融坦言這是兒子的個人決定，但他亦不掩飾自己渴望早日抱孫：「我有同佢講快啲啦，整過（孫仔）嚟，等我抱孫，唔結婚都得㗎！我一定幫佢湊！等你阿仔，爸爸等到鬚都白曬」吳岱融笑稱兒子聽到後只是笑而不語。對於未來兒媳婦的條件，吳岱融開玩笑要求「最好梗係有錢」，但隨後認真補充：「最緊要真係愛佢、心地好。」