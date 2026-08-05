韓團ENHYPEN死忠日籍女粉絲　疑不堪連日被網暴直播輕生身亡

韓團ENHYPEN今日（5日）突然爆出一名在韓留學的26歲日籍粉絲Mina因不堪連日來被網暴，在直播時輕生。有指Mina的直播鏡頭，最後是由趕到現場的警員關上，這件事震撼了整個追星圈，無數目擊的粉絲更直接崩潰。

韓團ENHYPEN今日突然爆出一名在韓留學的26歲日籍粉絲Mina因不堪連日來被網暴，在直播時輕生。(網上圖片)

ENHYPEN的西村力在個人直播提及粉絲沒有邊界感的應援行為

有傳Mina是ENHYPEN的鐵粉，因經常出現簽售活動，所以ENHYPEN的成員都認得她。但近日她在演唱會上，她把手中的向日葵交了給成員金善禹，希望他轉交西村力。但是西村力沒有接，並且之後西村力在個人直播中提及「演唱會上粉絲沒有邊界感的應援行為」，雖然沒有指名道姓指這個人是Mina，但網民的矛頭第一時間就指向她。面對著排山倒海的的言論，甚至是指責及人身攻擊，即使Mina後來公開道歉，大家仍然沒有放過她。

ENHYPEN的西村力在個人的直播中提及「演唱會上粉絲沒有邊界感的應援行為」。（ig@ENHYPEN）

Mina的朋友証實其死訊

昨日（4日）面對網上不少詛咒及謾罵的Mina，被逼上絕路，在直播期間情緒失控痛哭，並疑似輕生。最後有警察到場了解事件，Mina的朋友亦在社交平台發文証實其死訊：「連遺言都還記掛著我們，謝謝你。願你在天國過得幸福，好想見到你。」