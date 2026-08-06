亨仔@ROVER首戰健美比賽即奪冠　自律備戰連大學畢業禮都食雞胸飯

ROVER成員陳鎮亨（亨仔）日前宣布在香港大學苦讀接近10年後，終順利畢業。剛完成人生大事的他隨即再下一城，出戰「HKUBA全港中學及大專健體聯校比賽」，本身已經是大隻仔的他，憑著刻苦鍛鍊成果，摘下一金一銅的輝煌戰績！亨仔日前曾拍片透露，希望能夠在踏入30大關前實現兒時夢想，登上健美比賽的舞台，又表示健身10年都未見過自己有腹肌，自嘲是「肥仔」。然而追夢過程絕不容易，亨仔坦言備賽期間最難熬的並非「操嘢」，而是「食嘢」：「對一個平時一日四、五餐都係麻辣米線嘅人嚟講，呢幾個月不斷食雞胸飯真係好辛苦，你睇到我畢業都食緊雞胸飯。」

ROVER成員陳鎮亨（亨仔）日前宣布在香港大學苦讀接近10年後，終順利畢業。（IG@hangjai0305）

剛完成人生大事的他隨即再下一城，出戰「HKUBA全港中學及大專健體聯校比賽」！（IG@hangjai0305）

本身已經是大隻仔的他，憑著刻苦鍛鍊成果，摘下一金一銅的輝煌戰績！（IG@oceankit）

亨仔日前曾拍片透露，希望能夠在踏入30大關前實現兒時夢想，登上健美比賽的舞台，又表示健身10年都未見過自己有腹肌，自嘲是「肥仔」。（IG@hangjai0305）

亨仔昔日肥仔相。（IG@hangjai0305）

亨仔坦言備賽期間最難熬的並非「操嘢」，而是「食嘢」：「對一個平時一日四、五餐都係麻辣米線嘅人嚟講，呢幾個月不斷食雞胸飯真係好辛苦」（IG@hangjai0305）

亨仔甚至連大學畢業禮都食緊雞胸飯！（IG@hangjai0305）

𡃁妹老公Ocean極速備賽 壓力大到屢發惡夢

亨仔發布自己比賽的片段，他擺了多個甫士去展現一身肌肉，而今次助亨仔一臂之力的幕後功臣，正是「𡃁妹」李綺雯的教練老公 Ocean，他一年半以來鞭策亨仔「操爆」，並於賽後發文透露，今次任務比自己當年結婚還要緊張，原本預計半年的備賽計劃，最終被壓縮至僅剩約八星期：「未試過幫一個學生準備比賽係咁緊張，甚至乎發過幾次惡夢。」

幸好亨仔在台上的表現不負眾望，Ocean感嘆在臨近比賽前兩天見到亨仔的真人狀態，便深信他能取得好成績：「今日我哋終於做到，陳鎮亨！希望呢張成績表你滿意。」而榮獲一金一銅的亨仔亦第一時間在教練帖文下搞笑留言感言：「多謝師父！真係好愛師父師母！終於有覺好瞓，唔使發惡夢。」

亨仔發布自己比賽的片段，他擺了多個甫士去展現一身肌肉。（IG@hangjai0305）

亨仔發布自己比賽的片段，他擺了多個甫士去展現一身肌肉。（IG@hangjai0305）

超大隻呀！（IG@hangjai0305）

今次助亨仔一臂之力的幕後功臣，正是「𡃁妹」李綺雯的教練老公 Ocean，他一年半以來鞭策亨仔「操爆」。（IG@oceankit）

Ocean發文透露，今次任務比自己當年結婚還要緊張，原本預計半年的備賽計劃，最終被壓縮至僅剩約八星期：「未試過幫一個學生準備比賽係咁緊張，甚至乎發過幾次惡夢。」（IG@hangjai0305）