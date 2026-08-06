22名粉絲為追星硬闖機艙航空公司拒絕登機　藝人疑似是BL劇男神

BL劇近年勁流行，亦為藝人們製造了不少演出的機會。日前新加坡男神孫政及內地男藝人吕思瞳組成的CP於泰國舉辦粉絲見面會，他們憑BL劇《雙程》爆紅，人氣急速上升，吸引到不少粉絲前往支持。但早前於泰國機場發生了一件粉絲失控追星事件，粉絲強行闖入候機管制區，更嘗試強行衝入機艙。有指今次的事件是這對CP其中一名成員，但消息未經官方證實，而經紀公司、機場等方面都未證實藝人身分。

早前於泰國機場發生了一件粉絲失控追星事件。(小紅書圖片)

日前新加坡男神孫政及內地男藝人吕思瞳組成的CP於泰國舉辦粉絲見面會，他們憑BL劇《雙程》爆紅，人氣急速上升。(網上圖片)

粉絲硬闖機艙 航空公司拒絕這22名粉絲登機

上月底，一群粉絲於泰國機場為近距離跟隨準備上飛機的藝人，闖入原本不得進入的候機管制區，結果導致機場安全流程受影響，最後航空公司依照航空安全規定拒絕這22名粉絲登機。當時大批粉絲緊貼著藝人，甚至尾隨到尾隨藝人到候機室，到藝人上機時，大批尾隨的粉絲被航空公司人員多次要求配合安全查驗，但他們沒有遵守規則導致登機閘口一度無法運作及強行衝入機艙。事件爆出後，引起不少網民的熱討。

一群粉絲於泰國機場為近距離跟隨準備上飛機的藝人，闖入原本不得進入的候機管制區，結果導致機場安全流程受影響。(小紅書圖片)

航空公司人員立即關閉艙門

據泰媒報導所見，可以見到航空公司人員見到藝人登機後，已經立即關閉艙門以作阻隔，並拒絕這22位粉絲登機。結果航空公司強行卸下這些粉絲的行李，有12名粉絲配合取消行程，另有10人拒絕卸載行李並與工作人員對峙。

航空公司人員立即關閉艙門。(小紅書圖片)