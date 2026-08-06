趙浚承叫李金凱評價自己演技：唔知TVB點解會揀你拍《三代同糖》

趙浚承（Gary）和李金凱昨晚（5日）出席《中年好聲音3》歌手任永健的新歌 《鋼鐵爸爸》MV首播暨嘉賓分享會。兩人今次還身體力行支持老友，李金凱親自為MV執導，而趙浚承則擔任男主角。

趙浚承（Gary）和李金凱今晚（5日）出席《中年好聲音3》歌手任永健的新歌 《鋼鐵爸爸》MV首播暨嘉賓分享會。兩人今次還身體力行支持老友，李金凱為MV執導，趙浚承則擔任男主角。（葉志明 攝）

李金凱執導坦言不簡單

兩人受訪時表示，當收到任永健邀請時，他們完全沒有考慮便一口答應，因為大家是好朋友，不需要講太多。身為MV導演的李金凱，大讚任永健在拍攝時的表現，比參賽時進步很多：「嗰陣佢有啲緊張，但依家起碼慢慢漸入佳境，OK嘅！」趙浚承打趣反問李金凱：「導演，咁我啲戲點呀？」李金凱即場開玩笑說：「我都唔知TVB點解會揀你拍《愛·回家之三代同糖》，咁大膽！」問到他覺得任永健和趙浚承二人誰更帥氣，李金凱自信笑稱：「我最靚仔！」

李金凱續言，雖然以前拍過短視頻，但都是「玩吓博吓流量」，今次認真做導演絕不簡單，「所以我全程要好認真，有時要同演員協調，控制氣氛同情緒。（下個目標執導電影？）隨緣啦，覺得自己都有少少天份，如果有人俾機會，我一定係百分之百努力！」他更打趣承諾，若日後拍電影，一定會安排「第三者」角色給趙浚承。

李金凱多謝給機會他為MV執導，從中學習不少，還笑言若日後拍電影，一定會安排「第三者」角色給趙浚承。（葉志明 攝）

趙浚承努力說服太太移居香港

至於最近忙於拍攝《愛·回家之三代同糖》的趙浚承，透露前幾個星期一直專心拍劇，而剛好這星期太太與兒子從北京來港探望，感覺有少少分不了身。「正常我平時返屋企就睇劇本，但阿仔喺度就要陪佢玩。」他笑言，隨著家人日前返回北京，昨日開工「即刻專心晒」。

問到會否考慮接妻兒回港定居？趙浚承坦言正努力說服太太，「籌備緊，可能等小朋友上中學嘅時候，相信小朋友好快適應，反而係驚太太唔慣，始終朋友都喺北京，希望可以成功說服佢。」此外，為了補償兒子暑假期間自己未能好好陪伴，他特別花了心思安排：「我專登買咗兩張飛，帶佢去（啟德）睇曼城對國際米蘭嘅比賽，佢未入過咁大嘅球場，又有冷氣，又有五萬人一齊玩人浪，佢睇得好開心！」

趙浚承自爆正說服太太移居香港。（葉志明 攝）

周志康傳無緣《中年好聲音4》七強

對於近期《中年好聲音4》流出七強名單，包括周志康在內的幾位香港代表都被淘汰，趙浚承直言：「係咪真㗎？如果阿康入唔到7強，都會有少少失望嘅，畢竟我哋同劇組，依家真係同佢一家人咁樣！（有無見佢有失落表情？）又無，因為佢真係好快入戲，好專業，唔見有任何失落嘅感覺。」

吳亦偉高分遭質疑「造馬」？ 李金凱力撐評判專業

近日亦有不少網民鬧爆參賽者吳亦偉表現不佳，甚至「唔知唱乜？」但依然拿到高分，質疑有「造馬」之嫌？李金凱力撐評審團：「唱歌同食嘢、欣賞畫作一樣，好主觀。網民鬧邊個唱得差，但其實評判嘅能力，唔係講笑，佢哋幾分鐘之內要睇晒音準、表達意思、歌詞意境、表情同肢體語言，要全面諗清楚先俾分，唔係一般人做得到，真係好難！」

李金凱力撐《中年好聲音》評判們能力高，不會受爭議影響到。趙浚承也不相信有「造馬」。（葉志明 攝）

李金凱補充，當初自己比賽時，亦曾對評分的標準感到疑惑，但後來明白評判們是非常嚴格且客觀，「我覺得周國豐、肥媽佢哋都非常好，完全冇問題！所以我睇到有報道話《中年好聲音5》搵到我哋中1、中2、中3去做評判，我同你講一定做唔到。」

談到吳亦偉現時成為眾矢之的，作為師兄有什麼調節方法分享給對方？李金凱直言：「唔使調節，你心態好或唔好，最大影響係自己，唔關任何人事。總之就係，除咗自己之外，唔好俾任何嘢影響到。」趙浚承亦完全同意其說法，不覺得有「造馬」並笑言：「當時啲人都話我係『造馬』、『咁都可以逆轉』，幾百之箭插埋嚟。但我覺得唔需要講咩，將啲情緒同感受發揮喺下一首歌度。」

《中年好聲音》節目將停辦，兩人表示支持。（葉志明 攝）

《中年好聲音》節目將停辦 兩人表示支持

對於《中年好聲音》系列將停辦，趙浚承與李金凱均認為是好事。趙浚承分析道：「幕後工作人員都好攰，一季比賽完咗冇幾個月又開始新一輪海選。做了四季咁好嘅節目，係時候慢返落嚟，畀大家休息吓，諗啲再新穎啲嘅環節出嚟。」