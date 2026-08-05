黎彼得離世｜與許冠傑傳決裂多年　直認係唔夾：道不同不相為謀

資深演員兼鬼馬詞人黎彼得（Peter哥），今日傳來因病離世的消息，享年76歲。

黎彼得近年試過轉戰YouTube界，經營節目《玖噏秘笈》，大爆圈中秘聞。講到黎彼得在圈中多年的一件令人婉惜的事，當然是他與許冠傑之間的恩怨。

黎彼得離巢TVB後轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》。（YouTube影片截圖）

認許冠傑係恩公

黎彼得曾在節目中大談與許冠傑之間的恩怨：「我應好多網友嘅要求，就想知道我同阿Sam即係許冠傑嘅恩恩怨怨。其實呢恩就多，怨就好少喇，你哋啲人梗係話我擦鞋啦，其實一啲都唔係擦鞋，點解呢？因為逢親咩朋友都係，只要大家太過close，就一定有啲恩恩怨怨。至於阿Sam有冇怨我我就唔知，不過我對佢就非常之感恩，呢個係我嘅恩公、恩師，呢個不能夠否認，大家都知。」

黎彼得認許冠傑係恩公。（YouTube影片截圖）

澄清決裂傳聞

黎彼得與許冠傑當年合作無間，成為最佳曲詞組合，由1976年的《半斤八兩》專輯，至1982年的《難忘你·紙船》，二人共合作過7張專輯，因歌詞內容生鬼兼貼地，大受樂迷歡迎，當中他們聯手合作的金曲《浪子心聲》至今仍是經典之作！不過黎彼得同許冠傑合作7年後拆夥，更關係決裂，但黎彼得在節目中就澄清：「之前有人話知道晒我哋啲嘢，有乜可能會知呀，全部都係斷章取義，又話阿Sam老婆唔like我，又話我話佢老婆唔係人，全部都係不知所謂，但係我唔能夠話樣樣都駁咀，因為你越解釋就變咗掩飾，係咪真係唔啱，我又費事講到咁乜，因為求真其實大家好痛苦嘅。」

他透露當年與許冠文因拍攝《丐世英雄》而變得熟絡，大讚對方是愛妻號。（YouTube影片截圖）

大讚許冠傑錫老婆

黎彼得在節目中大談與許氏一家的關係，大讚許家家庭和睦，他透露當年與許冠文因拍攝《丐世英雄》而變得熟絡，大讚對方是愛妻號，他又笑言許冠英非常貪玩，與許冠傑兄弟關係很好。而提及許冠傑，黎彼得就大讚他同樣十分愛錫老婆：「你知佢啦緋聞又少，就係因為佢對老婆好，老婆又錫佢，啲人話佢老婆話呀，你呢個損友教到佢老公由以前唔飲酒唔食煙嘅，自從同你熟咗之後呢，又食雪茄又飲紅酒，擺咗我上枱喎，關我鬼事咩其實！不過算啦，如果佢認為係關我事，就當係我啦，有乜所謂呀食吓雪茄仔，飲吓紅酒更加係情趣。至於話佢老婆唔鍾意我，多餘啦，佢老婆鍾意到我不得了，佢老婆有時整牛扒畀我嘆，又同我去食牛扒。」

許冠傑與太太兒孫滿堂經常享天倫樂。（IG：@thestayup）

道不同不相為謀

黎彼得續指雖然有人質疑他不會講英文，如何同許冠傑老婆溝通，但他就強調自己的英文水平沒問題：「我英文係好掂，我寫係唔得，不過講就OK。」黎彼得大讚許冠傑對朋友很好，所以身邊的朋友都好好，只是兩人興趣不同：「佢平時嘅嗜好呢就係jam吓歌玩band呀，冇乜其他娛樂。但對我嚟講呢，我就認為同我唔夾，因為我好憎陽光與海灘，所以同佢呢樣嘢就唔係好啱喇，大家道不同不相為謀，並唔代表有敵意，不過各自各精彩。」