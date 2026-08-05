黎彼得離世｜曾急入院通波仔　幸得「契仔」黃宗澤援助：抵佢紅

現年76歲的殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）於今早（5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，令人惋惜。黎彼得曾在2022年間於《愛回家》劇中消失了一段時間，是因為他曾身體抱恙，需要接受通波仔手術，早已向劇組請假做手術兼停工休息，所以暫時不能在劇中與觀眾見面。



黎彼得（Peter）曾在《愛回家》飾演豹叔。（資料圖片）

Peter哥當時向傳媒表示，因眼腫而去了睇醫生，其實經過腦掃描得知腦部有條血管收窄，才導致眼腫。雖然腦部沒有大問題，但同時檢查後得知心臟同時有兩條血管堵塞，需要盡快接受「通波仔」手術。

心臟血管堵塞需做通波仔手術 獲「契仔」黃宗澤急解燃眉之急

他也表示，最終經由救護車入院排期做手術，但私家醫院的十萬元檢查費用已令他吃不消，再加上做手術的廿萬費用更令他十分傍偟。幸好多得「契仔」黃宗澤（Bosco）在經濟上的幫助。他說黃宗澤知道他的狀況後就主動資助他，為人十分念舊。黎彼得也透露，自己是在2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣。

黎彼得更稱讚黃宗澤，說：「一直都照顧我！患難見真情，真係抵佢紅、抵佢發達，人紅係有原因。」黎彼得的兒子當時身在南京工作，所以醫院按金亦找不到親人代付，幸得丁羽叔找到人替他代付才能夠先做手術。

《愛回家》豹叔黎彼得。（電視截圖）

黎彼得在2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣。（電視截圖）

淡然面對人生低谷 坦言欠債還錢天公地道

黎彼得當時接受《香港01》訪問時，就說：「屋漏更逢連夜雨！無計，人有三衰六旺，無奈也要接受，希望明天會更好吧！」他也讚揚「契仔」黃宗澤是好人：「好人好事！我也算遇貴人，逢凶化吉，實不幸中之大幸也！」記者問及需不需要償還手術費時，Peter哥就笑言：「欠債還錢，天公地道，何況他生意也遇逆境，有拖無欠也吧！」

黎彼得有糖尿、貧血、腎功能指數過高等問題，住院期間輸了兩包血，出院後暴瘦十幾磅。

幼年喪父12歲打工養家 基層出身逆襲成一代詞人

黎彼得人生經歷生高低起跌，自幼喪父家貧，與母親相依為命，年紀小小在12歲就出外打工養家，只有小五教育程度，曾做過送信、洗廁所、打雜、油站入油員、的士司機、私人司機等等的職業。之後，憑著自身努力打拼，最終成為本港樂壇及影視圈的殿堂級人物。