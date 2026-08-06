任永健新歌MV獲李金凱執導　笑認找趙浚承當主角𦧺咗嘢：靚仔過我

《中年好聲音3》「抗癌戰士」任永健首推新歌 《鋼鐵爸爸》，昨晚（5日）在觀塘舉行MV首播暨嘉賓分享會。今次他不僅親自包辦作曲、填詞及主唱，MV還找來《中聲3》戰友李金凱執導，趙浚承（Gary）擔任男主角。

《中年好聲音3》「抗癌戰士」任永健自資六位數出歌，昨晚舉行MV首播暨嘉賓分享會，太太Karen和兩個兒子都有到場支持。（葉志明 攝）

工程師樂理零基礎 製作過程艱辛

任永健受訪時坦言，整首歌曲的製作過程相當艱苦，由最初在腦海中浮現旋律，到最後的混音，歷時約八至九個月。他笑言：「我本身係個工程師，其實我對樂理都係好差。雖然細個有彈過結他，但樂理或者填詞方面嘅經驗係零，所以都用了唔少苦功去摸索。」

談及新歌的創作靈感，育有兩名小朋友的任永健表示，主要希望提醒大家「珍惜眼前人」。他感嘆，在參加歌唱比賽後重新反思人生，發覺在香港這個節奏急促的社會中，許多身在職爸爸都將大部分時間投入工作賺錢，卻往往忽略了身邊最重要的家人。

任永健希望憑歌曲提醒大家要珍惜眼前人。（葉志明 攝）

憶同患鼻咽癌過身父親

任永健當年曾患鼻咽癌，而任父也是因為同一疾病離世。他坦言，每次演唱或複習歌詞時，難免觸景傷情。任永健指父親當年為了撫養他，付出全副心力工作，最終因過度勞累患病離世：「我好細個嗰陣，爸爸就離開咗我。當時可能未必咁清楚我爸爸病情有幾嚴重，直到自己有咗小朋友，先發現原來自己病、自己走唔係最恐怖，最恐怖係走咗之後，啲小朋友點算呢？所以就作咗呢首歌，希望提醒大家珍惜眼前人，也希望能為兒子留下一個回憶。」

多謝太太「督促」

談到今次新歌及MV製作費自資六位數，任永健笑言多得屋企「財政大臣」太太的支持。任太亦讚老公是超級「時間管理大師」，平日會用盡所有時間兼顧家庭與工作，看到丈夫工作辛苦，她亦給予無限支持，例如會在深夜為對方準備宵夜食物。問到老公創作期間會否因沒靈感而發脾氣，任太自言EQ極高，看不開時會選擇出外跑步「宣洩」。任永健亦笑爆太太的吐槽：「佢成日話我，點解你唱嚟唱去都係嗰幾句，反而係佢督促我叫我快啲啦！」

任永健多謝太太支持。（葉志明 攝）

感激兄弟李金凱、趙浚承義氣相助

除了太太的默力支持，任永健亦特別感謝兩位好兄弟李金凱、趙浚承義氣相助。他透露三人之前參加《中聲3》建立了很好的友誼，得知他要拍MV後，兩人均義不容辭即刻答應幫手，大家只是一、兩個星期就已經夾好了時間，最後兩日時間完成拍攝，但每日拍了10幾個小時，而李金凱除了做導演外，還親自示範動作，「因為我唔係演員，好多動作都好生硬，佢係直情做埋俾我睇；而大家緊張時，佢又會搞笑。」

任永健感激兩位「中聲」兄弟李金凱和趙浚承義氣相助拍攝MV。（葉志明 攝）

而趙浚承出名高大靚仔，笑問找對方做主角不怕被搶鏡嗎？任永健笑言：「𦧺咗嘢，佢仲靚仔過我，又高過我。」他大爆拍攝當日趙浚承是乘坐凌晨兩點飛機，清晨六點回到香港，早上八點便要跟他投入拍攝，原本以為對方熬夜通宵後狀態會大打折扣，怎料對方說：「你錯咗了，我唔瞓覺仲收水」。問到如何報答兩位兄弟？他直言：「我都唔知點樣可以報答佢哋，第日有咩需要幫手我都會兩脅插刀。」