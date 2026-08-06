黎彼得離世｜梁茵曾探望以為能再約　見陳思圻家人成「掛名男友」

資深藝人黎彼得昨日（5日）驚傳死訊，由好友鍾志光證實離世消息，享年76歲。黎彼得曾在TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》中飾演馬豹「豹叔」，交遊廣闊的他甚得人歡心，同劇中的演員梁茵及陳思圻分別在社交平台發文懷念，也有網民感嘆黎彼得趕不及看《愛回家》大結局。

資深藝人黎彼得昨日驚傳死訊。（影片截圖）

梁茵感到震撼 憶一起拍劇的趣事

曾與黎彼得一同在劇中「尋寶圖」工作的梁茵對其離世的消感到震撼，她在文中憶述了當年一起拍攝的趣事，黎彼得還教導她拍攝方法：「還記得你在《愛回家》的時候，經常提點我這個笨笨的新丁，由一個對鏡頭唔敏銳的初哥，到後期一齊在劇中享受演出，一同搗蛋的場面，一幕一幕湧上心頭。」她還大爆黎彼得經常有不少的金句：「你是我遇見過最好的前輩，經常用風趣幽默的方式教導我們做戲，經常在廠中和你鬥嘴，已經變成一種習慣，變成每天拍攝的一種樂趣。你經常爆出許多金句，我真的甘拜下風，難以招架。你創作很多街知巷聞的作品，以前總跟你說笑，是否拍過很多次拖？究竟有多少悽慘的愛情遭遇？才能創作那麼多好的作品。」

梁茵對黎彼得離世感到震撼 。(threads圖片)

梁茵更在黎彼得住院時到醫院探望：「抱恙在醫院時，那時真的不想拍照，因為希望你可以精神奕奕出院，和我們食飯的時候再留倩影，一月尾飯聚的時，還以為你出院是好消息，真的想不到，想約下次的時候，便沒有下次。」

黎彼得住院時梁茵都有去探望。(thread圖片)

「細龍太」陳思圻：您就是我家的「唉呀男朋友」

「細龍太」陳思圻亦與「豹叔」在「尋寶圖」中合作過，她得知黎彼得離世後亦在社交平台發文：「永遠的綠燈，記得果年中秋節，大家開完工，您竟然話肯同我去家人的中秋飯。從此，您就是我們家『開綠燈』的『唉呀男朋友』。」不過她表示今年找他遲了：「對不起，諗住今個中秋節揾您，遲了。永遠的才子 Peter 哥，綠燈，我地會掛住您。」

「細龍太」的「唉呀男朋友」。(facebook@Vicky Chan)