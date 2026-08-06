愛回家｜陳浚霆古佩玲結局疑似會結婚　網民直斥編劇有反社會人格

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》本周五迎來大結局，為長達九年多的播出正式劃上句號。早前劇組為周嘉洛與林凱恩這段「安Bon戀」復合鋪路，先後安排了搶婚、世紀之吻及假結婚等情節，可惜到最後二人還是未能重燃愛火，日前一集更播出周嘉洛選擇放手成全林凱恩，讓她回到「蔥頭」丘梓謙身邊，不過亦因為這段情節，令不少「安Bon戀」的粉絲直斥無法接受。

「安Bon戀」真係好sweet，好多網民都好鍾意。（YouTube@TVB (official)）

網民直斥編劇有「反社會人格」

除了「安Bon戀」短暫復合外，劇中還有另一對陳浚霆與古佩玲的「風素CP」，從陳浚霆IG照片所見，這對情侶結局疑似將會結婚，讓已經怒火中燒的網民更加憤怒！「風素CP」一向觀眾緣麻麻，但這一對反而是最多「甜蜜互動」及可能成婚的一對，令網民直斥編劇完全不順應民意，有「反社會人格」。

「風素CP」結局疑似將會結婚。(ig@chandrew117)

「風素CP」瞬間令網民負面情緒升溫

陳浚霆日前（4日）在社交平台劇透「風素CP」的結局，公開「風素CP」的結婚照：「最後一周的照片大放送：感謝你一直陪伴在我身邊（我的另一半），你讓我了解更多關於我自己，成為一個更好的人，感謝你的一切。」但他的舉行卻瞬間令網民負面情緒升溫，雖然陳浚霆努力出po力谷《愛回家》，但網民就因為他劇透「風素CP」結婚而怒氣爆燈，更有網民表示：「呢pair冇人想睇嘅就大團圓結局。」

陳浚霆努力出po力谷《愛回家》。(ig@chandrew117)

其實自古佩玲加入《愛回家》後一直負評如潮，甚至有網民認為她在劇中的討厭程度可與《真情》中的「May May」媲美，特別是古佩玲搬入熊家成為租客後，戲分突然大幅增加，更隨劇情發展把她與陳浚霆湊成一對，她的角色過度曝光再加上強推「風素CP」這段感情線，讓她角色未能成功入屋，更令網民斥她是「租霸」，大呼要「走素」。