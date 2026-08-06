前亞姐季軍返港相約「亞視幫」聚會　移居海外多年生活富貴

1995年亞洲小姐季軍黎思嘉（Cecilia）在2003年約滿離巢後，淡出娛樂圈，婚後隨老公移居海外生活多年，育有一子一女，非常幸福。近日黎思嘉難得返港，特別相約一班亞視舊同事齊集聚會，包括袁文傑、江美儀、陳煒、張文慈、姜皓文、林祖輝、蔡國威等多位昔日亞視功臣，場面非常熱鬧！

黎思嘉（Cecilia）是1995年亞洲小姐季軍。（影片截圖）

黎思嘉keep得好！（IG@szeka_cecilialai）

亞視聚會。（IG@yuen_man_kit）

亞視聚會。（IG@szeka_cecilialai）

黎思嘉返港相約舊友聚會 「亞視幫」同框掀回憶殺

黎思嘉在社交平台分享聚會照，並寫道：「好友們聚會❤️傾到酒樓打烊都唔走😆😆太開心的一晚，感恩🙏🏻」相中所見，眾人特別準備了精美的生日蛋糕為黎思嘉慶生，雖然已各自在不同領域發展，但友情不變，眾人笑容滿面開心合照，盡顯多年的深厚默契！

眾人特別準備了精美的生日蛋糕為黎思嘉慶生。（IG@szeka_cecilialai）

眾人特別準備了精美的生日蛋糕為黎思嘉慶生。（IG@szeka_cecilialai）

慶祝生日。（IG@szeka_cecilialai）

慶祝生日。（IG@szeka_cecilialai）

慶祝生日。（IG@yuen_man_kit）

生日快樂！（IG@szeka_cecilialai）

張文慈、黎思嘉、陳煒。（IG@szeka_cecilialai）

姜皓文。（IG@szeka_cecilialai）

林祖輝。（IG@szeka_cecilialai）

49歲黎思嘉凍齡有術 婚後移居海外享受富貴少奶奶生活

現年49歲的黎思嘉於1995年參選亞洲小姐奪得季軍後入行，當年同屆冠軍為楊恭如、亞軍為黎淑賢。黎思嘉入行後曾參演多部劇集，憑標緻五官及姣好身材深受觀眾喜愛。黎思嘉婚後隨丈夫移居海外，並育有一對子女，專心相夫教子，鮮有公開露面，她亦不時大曬富貴生活。今次難得返港與一班老友聚會，不少網民都大讚黎思嘉凍齡有術，過往她曾分享保養秘訣，除了平日會健身，一星期跑步四日之外，夜晚不會進食澱粉質。

黎思嘉於1995年參選亞洲小姐奪得季軍後入行，當年同屆冠軍為楊恭如、亞軍為黎淑賢。（影片截圖）

黎思嘉於1995年參選亞洲小姐奪得季軍後入行，當年同屆冠軍為楊恭如、亞軍為黎淑賢。（影片截圖）

淡出幕前多年。（IG@szeka_cecilialai）

淡出幕前多年。（IG@szeka_cecilialai）

大曬富貴生活。（IG@szeka_cecilialai）

零跌Watt！（IG@szeka_cecilialai）

大曬富貴生活。（IG@szeka_cecilialai）

零跌Watt！（IG@szeka_cecilialai）

零跌Watt！（IG@szeka_cecilialai）