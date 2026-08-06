黎彼得離世｜「契仔」黃宗澤痛別悼念　曾患難見真情義氣出手術費

殿堂級填詞人兼資深演員黎彼得（Peter）5日因中風病逝，享年76歲。消息一出，震撼娛樂圈。曾在他患病期間伸出援手、主動資助數十萬元手術費的「契仔」黃宗澤（Bosco），得知契爺離世消息後亦深感哀痛，向傳媒回應悼念。



黎彼得（Peter）曾在《愛回家》飾演豹叔。（資料圖片）

黃宗澤感性表示：「契爺離開咗我哋，雖然係好可惜，好不捨。但以契爺瀟洒同笑看人生嘅性格，我相信佢都唔想大家唔開心。佢筆下嘅經典歌詞，影視作品，笑聲同佢嘅精神會永遠陪伴住大家！🙏🏻」

拍攝《我的野蠻奶奶》結緣 患難見真情義氣出手

黎彼得與黃宗澤的緣份始於2004年合作無綫劇集《我的野蠻奶奶》。兩人當年性格相投，因而結下不解之緣。2022年黎彼得因心臟血管堵塞需要緊急接受「通波仔」手術，惟私家醫院高昂的檢查及手術費用令他陷入困境。黃宗澤得知後二話不說主動經濟支援，為契爺解燃眉之急。

黎彼得更稱讚黃宗澤，說：「一直都照顧我！患難見真情，真係抵佢紅、抵佢發達，人紅係有原因。」黎彼得的兒子當時身在南京工作，所以醫院按金亦找不到親人代付，幸得丁羽叔找到人替他代付才能夠先做手術。

《愛回家》豹叔黎彼得。（電視截圖）

黎彼得在2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣。（電視截圖）

淡然面對人生低谷 坦言欠債還錢天公地道

黎彼得當時接受《香港01》訪問時，就說：「屋漏更逢連夜雨！無計，人有三衰六旺，無奈也要接受，希望明天會更好吧！」他也讚揚「契仔」黃宗澤是好人：「好人好事！我也算遇貴人，逢凶化吉，實不幸中之大幸也！」記者問及需不需要償還手術費時，Peter哥就笑言：「欠債還錢，天公地道，何況他生意也遇逆境，有拖無欠也吧！」