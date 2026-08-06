郭子豪轉戰ViuTV一時口快講成拍TVB劇　親揭離巢後拍片求生難經營

前無綫藝人郭子豪離巢至今已滿一年，今日（6/8）他現身數碼港參與ViuTV重頭劇《金秘書為何那樣》的拍攝，這亦是他離巢後首次參演ViuTV的劇集作品。

郭子豪首次參與拍攝ViuTV劇集。（葉志明攝）

郭子豪接受《香港01》訪問時，被問是否離巢無綫後第一份工作？沒想到他一時口誤，竟將新東家講成舊東家：「呢段時間不停咁裝備自己，同埋都唔算係，但不過係第一次參與TVB…………我係第一次參與ViuTV嘅拍攝！（你好掛住TVB喎！）死啦，呢個訪問兩個都講錯嘢。」

郭子豪轉戰ViuTV一時口快講成拍TVB劇。（葉志明攝）

郭子豪連忙補充澄清：「對唔住對唔住！剪咗佢！佢哋問緊咩問題，我完全都唔記得咗啦！（離開TVB後呢套係唔係第一套？）唔係，之前都有套已經出咗街，而今次係第一次參與ViuTV嘅拍攝。（拍多幾套就可以講到ViuTV！）希望咁樣可以集氣！集氣！」

郭子豪遇與練美娟在劇中有感情線。（葉志明攝）

離巢一年與妻同心 積極經營網絡拍片

被問到離巢無綫約一年以來，工作量是否有所減少，以及如何應對經濟與工作上的轉變時，郭子豪透露現時除了演員工作外，亦積極投身網絡短片製作：「我都係同老婆（鄧卓殷）努力啲拍片，拍啲Online嘅片囉。（經營拍片係咪好難？）難搞都要經營嘅，大家一起努力去拍片啦！」