魏駿傑前妻張利華獲王玉環米芝蓮餐廳慶生　轉戰保險界躋身名流圈

魏駿傑前妻張利華（Natalie）自2020年離婚後，在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，成為對方旗下猛將，更成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」頂尖會員（TOT）行列，年收入逾512萬！日前王玉環在社交平台曬出為張利華提前慶生的照片，地點更是米芝蓮二星餐廳！

魏駿傑前妻張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界。（小紅書圖片）

張利華出席公司2026年度頒獎典禮。（影片截圖）

成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」頂尖會員（TOT）行列！（影片截圖）

榮登行業頂尖TOT！（影片截圖）

「保險女王」王玉環米芝蓮二星設宴 為張利華提前慶生

王玉環在IG寫道：「於米其林二星Cristal Room共度優雅法式晚宴，提前為Natalie慶祝生日。好伙伴相聚暢聊甚歡，送上生日美好祝愿，也共同敲定FAE賽事後續規劃。祝Natalie萬事順遂、事業一路高升，攜手奔赴更好未來！」相中所見，王玉環特意選在坐擁維港無敵夜景的米芝蓮二星餐廳為張利華慶生，當晚張利華身穿一套幾何圖案的黑白格紋西裝套裝，打扮利落知性；而王玉環則身穿亮眼草綠色花卉裙裝，二人笑容滿面合照。王玉環除了準備精緻生日蛋糕之外，更送上巨型粉紅玫瑰花，兩人感情極佳！

張利華獲王玉環米芝蓮餐廳慶生。（IG@agassiwang）

張利華獲王玉環米芝蓮餐廳慶生。（IG@agassiwang）

張利華獲王玉環米芝蓮餐廳慶生。（IG@agassiwang）

米芝蓮二星餐廳。（IG@agassiwang）

米芝蓮二星餐廳。（IG@agassiwang）

張利華憑超強社交人脈融入名流圈 轉戰保險界事業大逆襲

來自內地的張利華在2008年與大她20歲的魏駿傑結婚，二人育有一女，但2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，不但廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，又經常出入名店，更成身名牌，她亦不時周遊列國，生活富貴。張利華在王玉環介紹下轉戰保險界，憑藉超強人脈及拼勁，順利躋身「百萬圓桌（MDRT）」行列，近年更頻頻出席公司頒獎典禮，事業發展得順風順水！

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界。（影片截圖）

成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。（微博@Agassi王玉環）

2024年COT。（小紅書圖片）

亦師亦友。（小紅書圖片）

亦師亦友。（小紅書圖片）

大展拳腳！（微博@Agassi王玉環）