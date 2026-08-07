御用惡人否認轉行返倉　澄清絕不放棄演戲並交代柏金遜病況

黃文標（標哥）早前確診柏金遜症初期，他透露自己有持續食藥控制病情。而近日他因為被捕獲於茶餐廳食碟頭飯，有網民留言指他已轉行做倉，更稱最近上班常看到對方，因而惹來轉行疑雲。不過黃文標就在社交平台澄清並未轉行，指自己從未放棄演藝事業，而除甲醛生意則是副業，兩邊雙線發展繼續打拼。此外，他亦交代了自己的健康情況，指在經理人雷晴雯定期陪伴覆診情況下，病情已漸趨穩定。

滕翼二弟一角，由黃文標飾演，深入民心。（《尋秦記》劇集截圖）

黃文標相隔廿年後再演滕翼一角，深感榮幸。（《尋秦記》電影版劇照）

澄清冇轉行 續以演藝事業與除甲醛生意雙線並行

黃文標之前因為市道低迷，曾於好友游飆開設的除甲醛公司打工，負責銷售等工作；而游飆離世後，他便接手打理好友的公司。近日由於他被偶遇於茶記食碟頭飯，放上網後有網民指他已「轉行做倉庫」，稱上班常常看到標哥，因而令外界揣測他全面轉行。而對此標哥就特地在社交平台回應：「多謝各大傳媒及觀眾們愛戴與關懷 🙇‍♂️，我想澄清一點是我並未轉行，我仍以演藝事業為我的终身職業，除甲醛服務是我的副業，兩個職業我仍在打拼並未放棄 💪 ! 」

黃文標也曾到演員朋友游飈開的水觸媒公司，任銷售員，對方離世後便接手打理其心血。（黃文標Facebook圖片）

黃文標獨自食碟頭飯。（小紅書）

貼與經理人雷晴雯合照 指對方伴複診病情漸趨穩定

此外，今年初標哥被留意到右手不時手震，因而關心其健康狀況，他其後坦承自己確診柏金遜症初期，豁達回答：「而家試緊啲藥睇下啱唔啱啦。但你見我隻手都喺度打緊拍子，行動慢咗囉，係呀，因為我發覺嘅時候就除咗手震，就係個行動慢咗好多。」又透露現時需要定期覆診食藥控制病情減慢惡化速度，表示：「其實醫生都話說話能力同行路會一路一路變差，暫時都要食住藥控制拖長時間，而家說話行路都變得慢咗好多。」而他在最新的帖文中，也貼上與經理人雷晴雯的合照，並一併澄清：「至於健康方面在經理人 Winnie 雷晴雯陪伴定期覆診下已漸趨穩定，多謝各界的支持及鼓勵 🥰 ！最尾播（插）一句啦。我和 Winnie 會共同努力，期待帶更多好作品給大家 🥰 。」此外，雷晴雯也有向傳媒指，黃文標只是在工廠區返工，該區有很多倉庫，但黃文標只是在該區食飯，而非做倉務員工作。

黃文標曾透露需長期服藥控制病情。（陳順禎攝）