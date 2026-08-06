黎彼得離世｜兒子黎樹德開記招鍾志光反駁不實傳聞：冇經濟問題

資深填詞人及演員黎彼得先生，於八月五日上午十一時在瑪嘉烈醫院荔景大樓因病辭世，享年76歲。黎彼得先生於本年3月23日入住仁濟醫院華懋護理安老院，其後在4月30日深夜因缺血性中風被送院治療。雖然病情一度穩定，並於6月8日轉往荔景大樓作療養，惟最終不敵病魔，離世消息令人惋惜。

今日（6/8），黎彼得的兒子黎樹德在藝人鍾志光（鍾仔）陪同下於觀塘舉行記者會，針對近日網上及部分傳媒對於黎彼得生前狀況的種種推測與不實傳聞，鍾志光在會上嚴正作出澄清。

鍾志光與黎彼得兒子黎樹德召開記者會。（葉志明 攝）

澄清傳媒誤傳 呼籲以事實為准

鍾志光表示，連日來有不同傳媒收風及報導，但當中不少訊息存在偏差，因此希望透過是次記者會向公眾講述最準確的情況。他強調：「今日我同阿樹德所講嘅，同埋你哋曾經喺一些視頻、一啲短片見過黎彼得自己親口講嘅嘢，先至係真嘅。」他直言網上許多短片缺乏根據，充斥著不實推測，希望媒體與大眾能協助澄清。

鍾志光澄清黎彼得沒有經濟問題。（葉志明攝）

否認經濟困境 透露曾幫忙墊付費用

對於有傳聞指黎彼得生前陷入經濟困境，鍾志光堅決否認，並力證對方從未向身邊朋友借錢。鍾志光表示：「我同佢相識以來，佢未有同我借過一毫子。」

他更分享了一段往事以證明黎彼得對金錢的原則：「我記得有一次出院，佢喺威爾斯親王醫院出院，咁佢就冇帶信用卡，我幫佢碌咗卡，出院係4500蚊。咁佢喺第二次見面已經即刻現金比返我。所以呢，對於外界話佢經濟有問題呢，呢個絕對唔係、絕對唔係！」

黎彼得兒子黎樹德開記招，與鍾志光反駁不實傳聞。（葉志明 攝）

主動澄清劉鑾雄援助內情

此外，針對外界關注富豪劉鑾雄過去曾向黎彼得伸出援助一事，鍾志光亦特別作出交代，澄清並非黎彼得主動要求幫忙。

鍾志光解釋：「唔係黎彼得去搵劉鑾雄，係劉鑾雄透過佢基金會或者係劉鑾雄嘅秘書，主動聯絡黎彼得。」他透露，據了解劉鑾雄當時非常欣賞黎彼得，但欣賞的重點並非其填詞作品，而是他在劇集《小男人周記》中所飾演的「大古惑」一角，因而主動提供協助。鍾志光重申：「當時係咁嘅情況，唔係阿黎生（黎彼得）去主動要求人伸出援助嘅。」

鍾志光力證對方從未向身邊朋友借錢。（葉志明 攝）