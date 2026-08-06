63歲關之琳傳戀27歲男模　開腔回應「嫲孫戀」：多謝大家掛念近況

63歲「大美人」關之琳近日傳與一名27歲男模熱戀，兩人相差36歲，消息曝光後迅速登上微博熱搜，被網友形容是「奶孫戀」，網路更流傳男方經紀人已證實戀情。關之琳今日（8月6日）在微博開腔否認戀情。

關之琳好漂亮。（關之琳微博圖片）

關之琳年輕時超美。(小紅書)

關之琳微博發文否認細36歲「奶孫戀」

關之琳在微博發文否認戀情：「多謝各位掛念我的近況 網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心。」

關之琳近年感情狀況低調，但以往的情史向來是很多人茶餘飯後的話題。關之琳1981年中學畢業後便在麗的電視出道，當時年僅19歲的她不顧影星父母關山及張冰茜反對，與年長17歲的富商王國旌閃婚，但婚姻未滿一年就告吹。關之琳到2007年被爆與台灣富商陳泰銘交往，至2015年分開，關之琳才宣布自己是離婚。

關之琳否認戀情。（微博圖片）

除了兩次婚姻外，關之琳出道以來緋聞不斷，甚至承認做過「第三者」，她曾在亞視節目《今夜不設防》表示，因為父母離異，自己急於組織家庭做錯決定。問到「會不會心甘情願當情婦」時，關之琳坦言：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我甚麼都試過，我想做的就去做，我沒有考慮那麼多，但我會顧慮到對方的感受，對方的太太是怎樣想......我不會想別人知道。但我會十分珍惜那段時間，但卻不會有很多期望。」關之琳又指，只要有新人追求，她便會忘記舊情。

關之琳、上山詩納聚會。（IG圖片）

關之琳。(小紅書)

情史不斷的關之琳，當年只有23歲時被指介入比她大8歳的富商馬清偉與TVB藝人陳美琪的7年婚姻，有傳當時陳美琪已懷孕，卻因受到第三者搔擾而意外小產。陳美琪最後與馬清偉離婚，關之琳卻曾開記者招待會指：「我沒有勾引馬清偉。」事隔三十多年，關之琳接受《魯豫有約》訪問時曾提到自己的戀情：「我沒有主動就成，擋不住人家為我做甚麼事情。」當主持魯豫問到有否後悔，她說說：「有，有後悔當年，因為還是有傷害到人家。 」

關之琳向來保養得宜。（小紅書）

關之琳是大美人。(IG圖片)

關之琳是公認的大美人。(IG圖片)

關之琳是公認的大美人。(IG圖片)

關之琳為好友溥儀眼鏡老闆娘邱李茂琪慶生。（IG@dr_maret_lee）

關之琳依然風韻猶存（抖音@關之琳）

關之琳昔日訪問片段逐格睇（影片截圖）

關之琳昔日訪問片段逐格睇（影片截圖）

靚！（影片截圖）

關之琳是大美人。（微博）

關之琳年輕時超美。(小紅書)

關之琳年輕時靚。(小紅書)

關之琳是大美人。(小紅書)