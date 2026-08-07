李蔓瑩低胸同遊被指有機心搶李靜儀風頭 Heidi反駁：件衫我揀俾佢

李靜儀（Heidi）和李蔓瑩（Renee）好好朋友，近日除了一同主持podcast節目《李想之間》外，早前更一齊去葡萄牙，去完旅行仍然有朋友做！不過網上就有言論指二人各自展現「機心」一面，指女人同場就是會暗中較勁，一邊有人質疑Renee著低胸衫將對方「處刑」及搶風頭，另外又有人指Heidi剪Vlog時因為自卑刻意將鏡頭拉近，將對方的豐滿上圍裁走，二人在開咪時就親自澄清事件，Heidi澄清是由自己為Renee挑選衣服，更說：「如果我係自卑，咁驚嘅話，我就唔會同啲身材好嘅朋友做朋友啦！」

李靜儀（Heidi）和李蔓瑩（Renee）好好朋友，早前更一齊去葡萄牙，去完旅行仍然有朋友做！（IG@reneebobo）

李靜儀（Heidi）和李蔓瑩（Renee）近日一同主持podcast節目《李想之間》。

Renee初見面已掏心掏肺 Heidi曾勸唔好太易信人

節目中，Heidi與Renee分享成為好姊妹的原因，以及回顧葡萄牙之旅的所見所聞，Heidi入行比較耐，對人亦有戒心，但與Renee首次見面時，對方已掏心掏肺，使她大吃一驚，認為Renee很純真，尚未受社會侵蝕。她說：「我第一次同佢拍嘢，佢就已經將成個真心畀晒我，我係嚇親呀！我哋工作咗一次之後，第二次約你出嚟，你已經講晒所有嘢畀我知。我就話你唔好咁容易信人啦，你先第一次私底下同我出街，你講晒啲嘢畀我知，你唔驚我出賣你呀？或者轉個頭講你啲嘢出去呀？你唔好呀！你要好好保護自己呀，尤其是喺呢行，因為點解呢？我好想拯救你！我望到你就好似望到細個嘅自己呀！」她甚至曾直接向Renee表明自己戒心比較重，而Renee一句：「啊，我知呀，你ready就講啦。」這個有邊界感的行為使她感到很舒服，現在講起都會眼濕濕和毛管戙。

Heidi入行比較耐，對人亦有戒心，但與Renee首次見面時，對方已掏心掏肺，使她大吃一驚，認為Renee很純真，尚未受社會侵蝕，她還叮囑對方：「你唔好咁容易信人啦！」（YouTube@ SpotiTalk）

Heidi甚至曾直接向Renee表明自己戒心比較重，而Renee一句：「啊，我知呀，你ready就講啦。」這個有邊界感的行為使她感到很舒服，現在講起都會眼濕濕和毛管戙。（YouTube@ SpotiTalk）

Renee著低胸被指「心機婊」 Heidi：件衫我揀俾你

今次葡萄牙之旅主要由Heidi策劃，而她交給Renee的其中一個任務就是叫她要想好服裝，笑言：「我啲frend話我去旅行好似fashion show㗎。」而其中一日，Heidi甚至幫Renee化妝及襯好全身服飾，更為她進行髮型與形象大改造，Heidi就對鏡頭說：「我今次揀啲衫咁靚，唔明點解都會有啲fans鬧我囉！」Renee則說：「唔係呀，佢哋覺得我係心機婊啊！因為你幫我揀咗件波點Top，咪有啲低胸，which我平時唔會咁着，但係我自己覺得去旅行梗係冇所謂啦，係咪先？（Heidi：但係嗰件衫係我揀俾你。）啲人以為我特登着，話得我性感， Heidi就比較收埋啲咁樣，話我搶風頭。」

今次葡萄牙之旅主要由Heidi策劃，而她交給Renee的其中一個任務就是叫她要想好服裝，笑言：「我啲frend話我去旅行好似fashion show㗎。」而其中一日，Heidi甚至幫Renee化妝及襯好全身服飾，更為她進行髮型與形象大改造。（IG@reneebobo）

Heidi就對鏡頭說：「我今次揀啲衫咁靚，唔明點解都會有啲fans鬧我囉！」（IG@reneebobo）

有人鬧Renee著這件波點Top是將Heidi「處刑」、搶風頭，指她是「心機婊」，Heidi就澄清：「但係嗰件衫係我揀俾你。」（YouTube@ Heidi Lee李靜儀）

Heidi解釋影片裁走Renee上圍真相 否認自卑

但原來Heidi同樣被指有機心，她續說：「我唔介意，有朋友send咗俾我睇，有啲comment就係話我心機，特登譬如我哋拍vlog，有啲畫面， cut走你一啲『好靚嘅地方』，但係……我點會呀？佢哋就話我自卑，我心諗如果我係自卑，咁驚嘅話，我就唔會同啲身材好嘅朋友做朋友啦！係咪先？同埋佢淨係揀咗某一個shot，其實mostly大部份都係正常嘅，但係總會有一小部份人就會咁樣。」講到Heidi被指刻意裁走Renee的好身材，Renee就被好友抱不平，並澄清：「因為Heidi佢高過我㗎！所以當Heidi（揸機）呢一個位嘅時候，佢比較close up啲，我就會更加close up 㗎喇， OK？大家要知道我係好細粒㗎咋，所以大家覺得我嘅心機同埋Heidi嘅心機，呢啲係冇發生過，我哋心機只係純粹擺咗喺旅行上面，我哋好有心機喺呢個旅行。」Heidi指網民實在「諗多咗」，之後更表示下次會再幫網民爭取福利：「如果下次真係我捉到你去陽光與海灘，唔該，網民，要好好多謝我，OK？我會盡我能力！」

Heidi指：「有啲comment就係話我心機，特登譬如我哋拍vlog，有啲畫面， cut走你一啲『好靚嘅地方』。」（YouTube@ Heidi Lee李靜儀）

另一個角度，則是用字幕遮住胸前位置。（YouTube@ Heidi Lee李靜儀）

Heidi澄清：「佢哋就話我自卑，我心諗如果我係自卑，咁驚嘅話，我就唔會同啲身材好嘅朋友做朋友啦！係咪先？同埋佢淨係揀咗某一個shot，其實mostly大部份都係正常嘅。」（YouTube@ SpotiTalk）

到Heidi被指刻意裁走Renee的好身材，Renee就被好友抱不平，並澄清：「因為Heidi佢高過我㗎！所以當Heidi（揸機）呢一個位嘅時候，佢比較close up啲，我就會更加close up 㗎喇， OK？大家要知道我係好細粒㗎咋！」（YouTube@ Heidi Lee李靜儀）