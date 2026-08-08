戴夢夢撇低女女拍拖睇騷　認市道差影響的確有影響：睇準啲嚟做

戴夢夢日前出席著名音樂劇活動，笑言今日特意「放低個女」，與老公過二人世界拍拖看音樂劇。升級做媽媽後的戴夢夢，她接受《香港01》訪問時直言現時的「正職」就是做全職媽媽：「我嘅職位就係一個媽咪啊嘛，所以就係忙於照顧女，同埋帶我個女去Play Group，同埋返工。」雖然照顧女兒很辛苦，但她冧爆表示:「但係都好開心嘅，因為呢一種嘅辛苦，係開心嘅辛苦嚟嘅。」

戴夢夢笑言今日特意「放低個女」，與老公過二人世界拍拖看音樂劇。(胡凱欣 攝)

戴夢夢身兼多職

至於工作方面，戴夢夢表示現時在大名娛樂的崗位依然以負責演唱會為主：「一路仲係做緊演唱會，即係香港同內地我哋都有做。」除此之外，她更透露正積極經營自己的社交平台，拍攝短片分享生活及湊B心得，實行多線發展。

戴夢夢表示現時在大名娛樂的崗位依然以負責演唱會為主。(胡凱欣 攝)

談及現時香港整體市道較差，影視及娛樂事業正值低潮期，問到大名娛樂的工作量有否因而減少，戴夢夢直言「少咗一啲啲」，但情況不算太嚴重。面對大環境的挑戰，她表示會以努力應對:「只不過真係努力啲，同埋就睇下成本上上面睇下可唔可以減啲，又或者係多啲啅頭，或者多啲嘅資源一齊去共享，大家多啲去合作。睇吓唔同嘅單位，咁希望可以大家都一個win-win嘅效果。」至於對她的影響大不大，她坦言是有的，但是「唔係話太過多」，她強調現時大前提是「睇準啲嚟做」，在逆市中穩中求勝。