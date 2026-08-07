黎彼得離世｜孫慧雪憶故友愛講故事：同我一齊唱佢作嗰啲經典歌

孫慧雪昨日（6日）帶同仔仔出席音樂劇《CATS》首映禮，她接受《香港01》訪問時表示仔仔非常喜歡看音樂劇，之前在美國看過其他劇目，但一直很想看《CATS》。她指原本因為工作繁忙無法安排，後來得知香港有演出，便立刻帶仔仔前來觀看，笑言：「一知道香港有呢就好開心，就即刻衝咗過嚟。」

孫慧雪表示仔仔非常喜歡看音樂劇，之前在美國看過其他劇目，但一直很想看《Cats》。(胡凱欣 攝)

黎彼得對孫慧雪十分疼愛

談到早前與已故前輩黎彼得（Peter哥）的合作，孫慧雪回憶起去年與他一同拍攝的情景，更指與對方相識多年，一直備受照顧。她表示Peter哥對她十分疼愛：「其實我係啱啱上年先同佢去完兩個Trip，咁係同佢一齊玩得好開心，同埋其實我哋識咗好多年嘅，佢係一路都好照顧我，好錫我。」

黎彼得對孫慧雪十分疼愛。(胡凱欣 攝)

雖然Peter哥沒有特別教她演戲，但二人經常一起唱歌。孫慧雪形容Peter哥是一個非常有才華且謙虛的人：「成日都會同我一齊唱歌啦，唱佢作嗰啲經典歌啦，我哋拍嘢嘅時候佢又會同我講佢入行嗰時一啲經歷啦，係好好聽㗎。佢又同我講許冠傑啦，命裡有時終須有，命裡無時莫強求。佢會同我講話佢當時有咩靈感，跟住就寫咗呢個嘢啦，跟住就成日都會同我講下佢寫完嗰啲歌，佢最鍾意係邊首歌啊？點解會寫嗰啲歌詞啊？咁樣會同我哋分享，其實我哋成班人都聽得好開心。」

雖然Peter哥沒有特別教孫慧雪演戲，但二人經常一起唱歌。(胡凱欣 攝)

黎彼得分享他入行時的經歷和寫經典金曲背後的故事

孫慧雪指Peter哥更會分享他入行時的經歷和寫經典金曲背後的故事，讓她獲益良多：「Peter哥係好有才華㗎嘛，佢係一個好謙虛嘅人。佢仲要同我講話：『因為我粵劇出身嗰時，跟啲Uncle出身咁。』所以佢話就已經寫出嚟嘅墨水就已經係咁。」