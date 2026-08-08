丁子朗為新劇坐5粒鐘駁髮　嘆梳唔到頭：每日洗頭都好痛，好辛苦

藝人丁子朗日前以全新破格「長髮Look」現身音樂劇《CATS》香港站首演，他接受《香港01》訪問時笑言自己雖然對音樂劇未算深入了解，但因為家姐是狂熱粉絲，耳濡目染下對《CATS》的經典金曲早已琅琅上口。談到台上的專業演員，丁子朗不禁大表佩服:「佢因為《CATS》最叻嘅地方，就係佢每一位嘅表演者，唔係淨係識唱歌Opera咁簡單，仲要係有個芭蕾舞底，每個都跳得好勁。真係好難一套音樂劇係唱得咁勁，跳得咁勁，就算你真係完全唔認識呢一套音樂劇都好，你都會覺得嘩！入面嘅演員好厲害。」他坦言若要自己挑戰音樂劇，起碼要閉關苦練：「我要練返一年半載先得。」

丁子朗因為家姐是狂熱粉絲，耳濡目染下對《CATS》的經典金曲早已琅琅上口。(胡凱欣 攝)

睇半場就要趕去開工

雖然當晚專程來欣賞音樂劇，但身為「大忙人」的丁子朗透露因趕拍新劇，只能欣賞半場就要匆匆趕回劇組開工。提到新劇角色，丁子朗即刻封口，笑指監製April已下達「封口令」：「April講咗話所有人都唔講得佢嘅角色！因為每一個人嘅角色都係好有故事，同埋唔係就咁睇咁簡單，咁所以佢唔想透露咁多。」不過就大方分享了這次極具挑戰性的造型。

丁子朗話好可惜，因為佢只可以睇半場。(胡凱欣 攝)

大爆新劇造型：洗頭好痛

原來他一頭飄逸長髮全靠「人造」:「我坐咗五個鐘嗰日喺salon嗰度，但係salon姐姐好有心幫我逐寸逐寸，逐條逐條咁駁。」雖然他擁有一個新造型，但他就覺得很痛苦：「每日洗頭都好痛，好辛苦，因為又梳唔到頭啦。睇唔出呢？好真係咪啊？入面駁髮嚟嘅，所以好痛，你諗下我啲頭髮本身都唔係特別長，仲要成頭駁髮。」所以他為了這部新劇付出了很多，難怪丁子朗都大喊充滿挑戰性，相信粉絲們都相當期待他這個史無前例的新鮮造型。