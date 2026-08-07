容祖兒大方全素顏拍化妝片　46歲肌膚無瑕零毛孔一條紋都冇

樂壇天后容祖兒向來保養得宜，近日她在社交平台分享了一段由素顏到完成日常妝容的化妝短片。現年46歲的她在鏡頭前毫無包袱，一開頭便以全素顏狀態示人。令人驚嘆的是，未施脂粉的她膚質極佳，皮膚緊緻光滑，不僅看不到皺紋，更是跟入行時一樣保持「零毛孔」狀態，保養功力令人佩服！

容祖兒平時上鏡自帶天后氣場。（IG@yungchoyee）

近日她在社交平台分享了一段由素顏到完成日常妝容的化妝短片。現年46歲的她在鏡頭前毫無包袱，一開頭便以全素顏狀態示人，皮膚驚人地好。（IG@yungchoyee）

素顏開始示範日常護膚美妝 無瑕肌膚態獲激讚

影片中，祖兒由護膚步驟做起，再依次上底妝、遮瑕、打陰影、畫眉、塗眼影及胭脂，最後抹上唇彩完成妝容，手法熟練，不消一會已完成整個妝容。不少好友留言，如蔡卓妍（阿Sa）說：「幾時幫我化返個妝？😂😂」、曾樂彤：「有啲料到」也有網民留言：「真係當我地自己人😆 咁素顏咁真實🥰」、「一條紋都冇！」

影片中，祖兒由護膚步驟做起，再逐步化妝。（IG@yungchoyee）

祖兒的樣貌和膚況都跟初出道時差不多！（IG@yungchoyee）

化眼影（IG@yungchoyee）

化完對眼已經變返平時個樣。（IG@yungchoyee）

再畫個咀就搞掂！（IG@yungchoyee）

以超快速度大功告成！（IG@yungchoyee）

配樂選用新歌《等等等等》 驚喜預告迷幻版MV

除了大騷完美膚質外，今次短片其實亦藏有巧思，全程採用她的新歌《等等等等》作為背景音樂，祖兒一邊化妝一邊隨着輕快節奏搖擺。而在影片最後，更驚喜插入了該歌曲的動畫卡通片段，並預告《等等等等》的「Psychedelic Music Video」（迷幻風MV）即將推出，成功憑素顏化妝片為新歌進行了創意十足的宣傳！

除了大騷完美膚質外，今次短片其實亦藏有巧思，全程採用她的新歌《等等等等》作為背景音樂，祖兒一邊化妝一邊隨着輕快節奏搖擺。（IG@yungchoyee）