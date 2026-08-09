周美鳳專訪二｜歷大病放慢腳步拍短片：去到呢個歲數點解唔分享？

周美鳳一生，事業與家庭一帆風順，作為公關界女強人，多年來習慣了為事業拼搏、為朋友與客戶遮風擋雨。然而，上天卻在她事業有成之時，拋下了震撼彈，突然患上大病。這場經歷生死關頭的抗癌之旅，不僅改變了她的健康，更改變了她對生命的看法。



場地：普照寺香港文化靜舍



每年體檢仍失守

因為父親在49歲時不幸病逝，周美鳳從小對健康便有一份警惕。她多年來養成習慣，每年農曆新年一派完利是，便會自發去醫院進行全身檢查。由於從小到大體質極佳，連感冒發燒都極少發生，當某一年體檢報告顯示「有些異樣」時，她起初還掉以輕心：「我從小到大身體都幾好……所以我掉以輕心。直到有一日遇到一個做醫生嘅朋友，逼我下個星期去見他嘅醫生再檢查，檢查之後原來發現係真。」

周美鳳起初還掉以輕心。（受訪者提供）

面對突如其來的患病消息，周美鳳坦言當時腦海中第一個念頭也是：「點解會係我？」不過第二刻她已經立即去想如何解決，周美鳳迅速冷靜下來，逼自己立刻處理。從驗出異樣到決定並完成手術，她只用了短短不到三個月的時間。

女性最大的挑戰

手術順利完成後，隨之而來的後續治療才是真正考驗的開始。周美鳳回憶起一段讓她至今心有余悸的畫面：有一次她坐在餐桌前等候上菜，突然看到面前白色的碟子上滴落了一滴鮮血：「嘩，我好驚！當時同自己說，邊度滴落嚟？唔好話我知喺眼耳口鼻落嚟，七孔流血……跟住再摸摸，原來係嘴裂咗。因為當時嘴唇好乾，好容易爆擦，好彩係嘴裂。」

周美鳳要面對女性最大的挑戰。（受訪者提供）

除了生理上的痛苦，治療帶來的脫髮更讓她面臨心靈上的巨大打擊。對於一個愛美的女性而言，失去頭髮無異於是對女性最大的挑戰。然而，周美鳳選擇坦然接受：「冇咗頭髮，我覺得對一個女性嚟講係最大挑戰。冇就冇，後來都過去咗，面對接受呢件事之後，我睇返我自己：咦，都幾靚，好似幾好。」

周美鳳要面對女性最大的挑戰。（受訪者提供）

拒絕內耗放慢腳步

病癒後的周美鳳深刻體會到「疾病有心因」，她反思自己過去20年做公關太講義氣、太在意人情往來。白天開會管理公司，晚上還要高跟鞋不離腳地連跑數場應酬，長期精神高度緊繃、過度內耗，終究讓身體扛不住：「內耗呢件事令到我先醒覺要say no！以前太有義氣，潮州人都有呢個弊處……恃住年輕，著高跟鞋由早企到晚，一晚走三場。而家去到呢個年紀，我覺得算了，我唔嚟你唔好怪我。」一場大病，雖然險些奪走周美鳳的生命，但也給了她人生最重要的解藥。如今的她學會了放下執念、放慢腳步，不再為無謂的人情內耗，真真正正地為自己而活。

多年來的應酬，長期精神高度緊繃、過度內耗，終究讓身體扛不住。（受訪者提供）

拍短視頻獲肯定

經歷人生巨變，周美鳳展開了人生新篇章——拍短視頻。走過演藝圈的五光十色，歷經公關界的血汗心酸，甚至戰勝過一場生死大病，如今的她行得走得，決定將數十年積累的人生故事與大眾分享。

當初決定嘗試短視頻時，周美鳳內心其實經過一番掙扎。她曾心想自己不再年輕，到底還會不會有人看？但性格豁達的她很快轉念：「經歷咗咁多起跌，係時候對自己好啲。我個人好喜歡分享，去到呢個歲數，既然我喺呢幾十年有咁多上上落落、咁多難題我都解決咗，呢啲故事都可以同人分享，點解唔分享？」

周美鳳轉戰短視頻。（IG截圖）

開啟短視頻創作後，反響出乎意料地熱烈。現在走在街上，哪怕她近視散光沒戴隱形眼鏡，也經常有路人主動上前熱情打招呼，告訴她：「我看過你的視頻，我很喜歡你！」 這份純粹的反饋讓她感到無比溫暖與滿足。

更令周美鳳動容的是圈中好友的無條件支持。每當她邀請昔日明星朋友一起出鏡拍視頻，大家總是一呼百應，抽出一整天時間陪她逛街漫遊，完全不提任何報酬與要求：「一叫就嚟咗，完全唔係因為要做啲咩，只係為咗同我去做一件開心嘅事……證明我哋友誼還在，信賴還在。」