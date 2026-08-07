闊太港姐曬曼城主場波衫惹真假貨爭議　EQ極高回應獲讚好人緣

何依婷在2023年底宣布與大學同學兼富二代老公Cedric結婚，兩人在峇里舉行超夢幻婚禮，正式榮升闊太。日前她在社交平台曬出穿上曼城主場球衣的靚相，本想展現活力一面，豈料因背後的印字字體細節，意外引來網民熱議，有網民質疑其球衣屬「真衫假字」。



闊太港姐曬曼城主場波衫惹真假貨爭議。（IG截圖）

網民眼尖揭印字疑雲？

何依婷出PO後，有網民發現其曼城球衣雖然看起來是正版，但背後的球員姓名及號碼字體與英超官方標準有異，紛紛留言質疑印字品質。面對「真衫假字」的疑惑，何依婷隨即親自出面回應解釋，坦言該球衣是朋友送的禮物，更曬出感嘆號表情符號：「朋友幫我買+印字架！掃了QR code～應該唔會係假掛？🥹」

現身回應！(threads截圖）

其後有內行網民於 Threads 發表專業分析，指出球衣本身的確是正品，問題只是出於印字途徑不同，幫何依婷解開疑團：

「你件衫唔係假，不過你朋友可能唔係喺曼城官方專門店印字，而係喺例如 Sports Direct 印，嗰啲字和號碼係接近英超字體但不是官方字體（官方號碼應該有英超 logo 在字的下方）。」

有網民曬官方字體！（截圖）

有網民指英國周街都有官方與非官方字體波衫，好平常！（截圖）

EQ極高回應獲讚好人緣

得知原委後，何依婷展現超高 EQ，大方多謝網民的提醒，並表示最重要的是朋友的心意，完全沒有放在心上：「明白了～多謝大家關心！朋友一番心意係英國帶件衫返嚟香港比我，已經非常開心同感恩☺️🫶🏻」其溫暖又得體的答覆獲不少網民大讚情商高，紛紛表示「心意最重要，著得靚就得啦」！

何依婷自2023年與圈外男友Cedric拉埋天窗後，便正式躋身「人生勝利組」。（IG@reginahyt）

何依婷與老公一起為愛女吹熄蠟燭。(ig@reginahyt)

闊太風範。（IG/@reginahyt）