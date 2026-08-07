《季節》唐泰朱瑞棠102歲精靈露面　與太太恩愛到老滿屋珍貴回憶

1980年代TVB經典處境劇《季節》中，飾演「媽打」鄧碧雲丈夫「唐泰」的資深藝人朱瑞棠，自1990年代初淡出幕前後鮮有露面。近日有網民在 Threads 上分享其近照，原來這位現年102歲的老人家早已移居加拿大多年，正享受著安穩的退休生活。

《季節》係TVB經典處境劇之一。（劇照）

「媽打」鄧碧雲與丈夫「唐泰」朱瑞棠，經常要解決好多家庭紏紛。（劇照）

郭鋒當年好年輕，飾演唐貴全係「唐泰」朱瑞棠及「詠琴」湘漪嘅私生子。（劇照）

移居加拿大頤養天年

近日有網民在Threads發文稱發現當年在《季節》飾演「唐泰」的朱瑞棠近況：「上年呢個post，原來戲中媽打嘅老公「唐泰」朱瑞棠先生，好犀利102歲，移民咗外國好多年。」近照源於加拿大議員Jean Yip探訪社區選民時上載的合照，她表示：「參觀一位102歲的選民及其妻子。他曾是香港一名電視肥皂明星和健身教師。在閒暇時間，他喜歡製作剪貼簿。認識任何人嗎？」

朱瑞棠與太太白頭到老，依然好恩愛。（threads截圖）

「唐泰」朱瑞棠好精靈，與太太笑得開懷。（threads截圖）

家中牆上掛滿珍貴照片

照片中102歲的朱瑞棠精神狀態極佳，全程面帶燦爛笑容。桌上擺放著報紙與放大鏡，可見閒時依然保留閱讀習慣。其住宅牆上掛滿珍貴的照片，由1945年中央警官學校畢業、到投身演藝圈參香港電台節目的合照，以及《季節》劇照等。除此之外，家中掛了不少書法字畫，書架上亦擺滿獎座與紀念牌，見證著其豐富的人生閱歷。而最溫馨的，必定是他與太太紀錄由1953年到2022年點滴的「金婚紀念」相集，有不少朱太年輕時靚相，夫妻結髮數十年依然恩愛如初，不少網民留言：「勁！認得佢，祝身體健康。」、「春風化雨，桃李滿門 祝福朱老師、朱師母福壽雙全，頤養天年！」

朱瑞棠太太年輕照片，好靚女呀！仲有婚姻，滿載歡樂回憶。（threads截圖）

朱瑞棠喜歡剪報。（threads截圖）

真光任教三十載 林燕妮及李碧華皆為其門生

朱瑞棠一生經歷豐富，1948年曾演出電影《連生貴子》並擔任第二男主角。雖然其後離開影圈，但他轉到母校真光中學當體育老師長達30年，著名作家林燕妮及李碧華皆為其門生，可謂桃李滿門。任教期間，他一直堅持參與話劇演出，曾獲第一屆香港舞台劇獎「劇藝金禧貢獻獎」及第十二屆「終身成就獎」。朱瑞棠曾在2010年返港為母校重出江湖執導校慶話劇，當時他在訪問中表示做人要有目標，亦明白有充實生活才能保持健康，至於會否再拍劇，他直言：「03年攞終身成就獎後就唔再演出喇！希望最高峰時離開。」

《季節》共有389集

而TVB處境劇《季節》由1987年首播，是香港電視史上極具代表性的長篇短劇。當年《季節》每集15分鐘，本暫定200多集，但後來因反應良好，成功吸引大量觀眾追看，掀起了極高的收視熱潮與話題度，於是開創了獨立篇章並加長集數，最後共有389集，直至1989年才完結。參與過的演員眾多，除了劇中飾演「媽打」一角的鄧碧雲最為觀眾讚賞外，林建明、羅嘉良、盧海鵬、羅蘭、梁朝偉、吳鎮宇、戚美珍等亦有份參演。

TVB處境劇《季節》由1987年首播，是香港電視史上極具代表性的長篇短劇。（林建明facebook）