陳凱琳遭網民翻舊帳圍剿　搭叮叮疑手袋霸再掀兩極討論：為黑而黑

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）近日帶同三位兒子到戲院睇戲，因小朋友喧嘩及踢前排椅背，引發散場時的「淋Cream事件」，事後陳凱琳證實已報警。然而事件持續發酵，最近她被又網民翻出昔日在電車上「手袋霸位」的照片。



網民圍剿批「極度自私」：公德心去咗邊？

照片中見陳凱琳坐在電車下層長椅上玩手機，其身旁座位上放着一個紅色大袋、一個千鳥格手袋及外套。網民指當時車廂內已有不少乘客站立，她卻一人佔用額外座位擺放個人物品，質疑她「用手袋霸位」行為自私、欠缺公德心。從畫面角度觀察，其身旁已有其他乘客站立，但陳凱琳卻一人將大量手袋及衣服平鋪在長椅上，變相獨佔了額外的乘客座位。不少人直指其行為欠缺公德心：「公眾交通工具拎嚟擺嘢？有人站立都唔放返落大腿或者腳邊，好自私」、「平時打造親民貼地形象，原來搭電車要用三個袋霸位」、「戲院喧嘩教不好，搭車又霸位，反映出根本缺乏公共意識」。不過，不少支持者認為部分網民「為黑而黑」，將日常生活瑣事無限放大，對她極不公平。

亦有網民指有人純粹想鬧人公審人！（Threads照片）

有網民指她欠公德心！（Threads照片）

掀兩極評論！（截圖）

掀兩極評論！（截圖）

掀兩極評論！（截圖）

公關危機接二連三

陳凱琳日前才因戲院事件公開致歉，坦言自己作為母親會深切反省，並內疚未能第一時間保護兒子，呼籲大家「對小朋友善良少少」。未料話音剛落，舊照又再被網民挖出公審，令其親民形象再度受創。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG/@ghlchan）