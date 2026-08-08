70年代武打影星雙鬢眉毛變白霸氣全消　親認雙腳出問題：身體麻麻

資深武打影星陳惠敏，昔日憑電影《古惑仔》中「駱駝」一角的霸氣形象深入民心，當年影圈更流傳「拳有陳惠敏，腿有李小龍」的美譽。可惜歲月催人，近年他飽受病魔困擾，曾先後經歷中風，以及患上肺癌與腦癌。他在2024年更因髖關節問題需要接受手術，出入均需依賴拐杖輔助，幸得太太吳國英悉心照料。

陳惠敏曾拍過不少江湖電影。（影片截圖）

霸氣形象深入民心。（資料圖片）

陳惠敏患病期間，太太一直悉心照料。（微博圖片）

面容消瘦頸筋暴現 對比5月照更顯憔悴

近日，陳惠敏在抖音拍片向粉絲交代近況。對比今年5月慶祝82歲生日時穿著西裝外套、面容尚算飽滿的照片，影片中的他明顯消瘦許多。片中他身穿淺藍色Polo上衣、頭戴鴨舌帽。雖然有帽子遮擋，但仍清楚可見他雙鬢及眉毛已經全白，臉頰明顯比之前消瘦，難掩憔悴老態。

今年一月一日向大家講新年快樂，當時眼眉毛依然帶黑，說話時中氣十足。（抖音截圖）

陳惠敏今年5月迎來82歲生日。（小紅書截圖）

雖然陳惠敏口中喊「老」，但見他坐姿端正，說話聲音洪亮，精神狀態相當不俗。（小紅書截圖）

雖然陳惠敏口中喊「老」，但見他坐姿端正，說話聲音洪亮，精神狀態相當不俗。（小紅書截圖）

鐵漢陳惠敏在老婆面前，即刻變了小男人。（小紅書截圖）

太太吳國英直言「錫晒」老公。（小紅書截圖）

親述健康狀況：最緊要係腳問題

在最新影片中，陳惠敏身形縮水消瘦，說話明顯較吃力，但依然好精靈，對答如流。當鏡頭外的女士問候其身體狀況時，他先對著鏡頭揮手，以一半廣東話一半國語向粉絲問好：「各位fans大家好，很久沒有看你們了。」 隨後轉用廣東話輕嘆一聲：「都係咁啦，身體都係麻麻地啦，唉。」

當女士安慰指他看起來很精神時，他笑了幾聲自嘲：「睇落去好似好精神。」 接著再三強調自己雙腳的狀況欠佳：「腳麻麻地啦，腳麻麻地啦，最緊要係腳嗰度問題。」 影片曝光後，不少網民對其身體狀況感到擔憂，紛紛留言叮囑「敏哥」好好保重身體。

陳惠敏親談近況。（抖音@陳惠敏）

眉毛都變白。（抖音@陳惠敏）

頭腦清晰，對答如流。（抖音@陳惠敏）

陳惠敏輕嘆：「身體麻麻地」。（抖音@陳惠敏）

佢話只係睇落去精神。（抖音@陳惠敏）

重複講：「腳唔好。」（抖音@陳惠敏）