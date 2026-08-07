吳鎮宇影視雙棲狀態大勇！自揭靠護肝神物延續事業巔峰

在演藝圈活躍多年、現年64歲的影帝吳鎮宇，向來以真性情與精湛演技見稱。近年他影視雙棲，不但頻繁接拍電影，更在內地爆紅的演技真人騷綜藝節目中擔任星級導師，句句「神級點評」中氣十足、轉數極快，將節目節奏掌握得遊刃有餘！很多觀眾都不禁驚嘆，為何他面對日夜顛倒的密集式拍攝，在鏡頭前依然能保持如斯大勇的狀態與霸氣？



吳鎮宇坦言，演員的作息往往身不由己，熬夜趕戲更是家常便飯。隨着年紀漸長，他深明要維持魄力與持續不減的活力，單靠意志力絕對不夠。他自揭活力不減的秘訣，就是懂得從人體最大的解毒器官——「肝臟」着手保養，嚴選德國醫學級的護肝法寶，從根本踢走疲勞！

64歲的吳鎮宇入行44年依然產量極高，面對日夜顛倒的拍攝工作仍能保持狀態大勇，他自揭全靠及早做好肝臟保養，從根本踢走極度疲憊感。

沉默的肝臟 1/4港人忽視脂肪積聚危機

數據顯示，本港約有四分之一成年人有肝脂肪問題，現代人生活節奏急促，除了像吳鎮宇般需要熬夜工作外，飲酒應酬、高油高脂飲食、長期服藥，都是加速肝臟損傷的「4 大元兇」。由於肝臟沒有痛覺神經，即使初期受損也不會表現出痛楚，因此往往被大眾忽略。

當你發現自己出現臉色暗沉、異常疲倦（即使充分休息仍感到極度疲憊）、食慾不振、消化不良或右上腹隱痛時，這可能已經是肝毒素積聚的警號！肝機能一旦下降，直接影響整體活力與精神狀態，令你即使休息後仍難以恢復。

吳鎮宇深知長期熬夜是加速肝臟勞損的元凶，因此特別注重護肝排毒，靠德國醫學級配方為肝臟注入修復力量，讓他在鏡頭前時刻保持敏銳轉數與強大氣場。

吳鎮宇私藏法寶GLOBALab德國強力護肝素LIV7

為了全方位強化肝臟機能、維持最佳工作狀態，吳鎮宇大推100%德國製造、採用歐洲優良製藥規格GMP生產的the GLOBALab「LIV7德國醫學級強力護肝素」。他坦言，拍戲熬夜、應酬多，肝臟負擔大，必須從根本護肝，才能繼續保持活力與中氣。

這款產品採用德國醫學級科研，嚴格遵循 GMP 標準生產，不含藥物成分、不傷胃，非常適合日常長期保健。特別採用軟膠囊技術，不僅更容易吞服，更能大大提升吸收率！產品蘊含獨有的「LIV7 LiverProtect 黃金配方」。配方集結了7大護肝成分，發揮強大協同效應，全方位提供四大護肝功能：

• 防護（強化肝臟）：增強肝臟功能，抵抗外來損傷。

• 淨化（解毒排毒）：水飛薊素與L-半胱胺酸能對抗自由基、減少氧化壓力；GLO-HEPA增強排毒路徑，避免毒素積聚。

• 修復（修復細胞）：水飛薊素與GLO-HEPA針對受損肝細胞進行修復，配合肝磷脂維護細胞膜完整性，提升肝臟再生能力。

• 代謝（減少脂肪積聚）：肝磷脂與肌醇協同促進脂肪代謝，加上維生素B提供能量支持，有效減少肝臟脂肪。

GLOBALab德國強力護肝素透過7大成分的協同效應，不但能解毒排毒，更能修復已受損的肝臟細胞及減少脂肪積聚，達至全方位護肝。

循序漸進強化機能 96%用家實證7日建立護肝防線

LIV7 護肝素特別適合經常熬夜、常有煙酒應酬、長期高油高脂飲食、容易疲勞精神不振，以及關注日常肝臟保健的人士服用。

持續服用能為肝臟帶來顯著的階段性成效：

1星期：開始發揮解毒與紓緩作用，幫助減輕肝臟負擔，建立初步護肝防線。用家反映疲倦感減少、睡眠質素有所改善。

1個月：進一步進行結構性修復，全面強化肝臟機能，達到長效維護效果，整體活力提升、肝數值正常化。

3 個月： 建立長期護肝屏障，機能全面強化優化！

限時激減優惠！跟着吳鎮宇強肝排毒 踢走疲勞

想與吳鎮宇一樣，無懼高壓工作與熬夜，時刻展現充滿霸氣的活力？現在就是為肝臟進行大掃除的最佳時機！

由2026年8月7日至8月20日，於全線萬寧 Mannings及3ChemBio門市／網店門市網店購買the GLOBALab德國強力護肝素LIV7（120粒液體軟膠囊），即享限時震撼優惠買兩件85折，折實後平均每盒只需$329.8（原價$388／盒）！

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