「牛雜妹」李亦喬走出小產陰霾誕首胎B女　老公送520朵紅玫瑰放閃

現年33歲、曾參選2015年香港小姐的「牛雜妹」李亦喬（Monnie），今日（8月7日）迎來好消息，首胎女兒順利出世，恭喜！經歷過小產創痛的她，終於與老公迎來一家三口的幸福時刻。老公更送上象徵「我愛你」的520朵超巨型紅玫瑰，甜蜜爆燈。

李亦喬晒出同老公的合照，慶祝結婚周年。（IG@monnie216）

今個8月就是預產期。（IG@monnie216）

今個8月就是預產期。（IG@monnie216）

捱過小產陰霾 剖腹產女迎Emma

李亦喬與圈外男友於2024年步入婚姻，婚後曾飽受流產遺憾。兩人攜手走出低谷後，於今年2月2日宣佈再度懷孕的喜訊。今日她貼出一家三口在產房的溫馨合照，照片中B女被包在綠色毛巾中，剛出世便五官鮮明、面圓圓非常可愛。

李亦喬感性留言迎接愛女：「Hi Emma，welcome to our family. 這是爸爸媽媽和妳的第一張合照。直到聽見妳的哭聲前，一切都很不真實。謝謝妳平安健康地來到這個世界，謝謝妳選擇了我當妳的媽媽。」 她透露自己人生從來沒做過手術，這次為了寶寶勇敢開刀，並笑指這份勇敢很值得被讚許。她透露老公親自為女兒Emma剪臍帶，李亦喬笑言：「爸爸幫妳剪臍帶，一直被姑娘笑他很緊張，妳知道嗎？爸爸也期待見到妳很久了☺️」。

一家三口首張合照。（IG@monnie216）

爸爸剪臍帶。（IG@monnie216）

520朵玫瑰。（IG@monnie216）

緊張爸爸剪臍帶 豪送520朵玫瑰慰勞愛妻

李亦喬曾透露懷孕這段艱辛路程，因孕期生理變化感到情緒崩潰和自卑，全靠老公溫柔安撫她「你是世界上最美麗的」，無微不至地體貼陪伴。為了答謝太太的辛勞，老公送上520朵巨型紅玫瑰，取其諧音「我愛你」，別具意義。從相片可見，躺在病床上的李亦喬精神不錯，開心地對著鏡頭舉起V字手勢，前方一大束誇張的紅玫瑰佔據了幾乎一半的畫面，幸福滿瀉。

B女眼大表情多 媽媽母愛氾濫

迎來首個愛情結晶，李亦喬坦言看著女兒圓圓的臉和肉肉的身體，覺得非常可愛，自己可以一整天都只看著她。在分享的寶寶四格拼圖中，初生的Emma已經張開雙眼，眼仔睩睩且表情多多。李亦喬更開心分享醫護人員的讚美：「剛出生的Emma，已經張開眼看世界了……Day 1醫生護士都說妳的眼睛大大，表情多多☺️ 小小的腦袋在想什麼嗎？」

bb白嘟嘟好健康。（IG@monnie216）

Emma表情多多。（IG@monnie216）