徐淑敏沈卓盈宋熙年參加Hermès工作坊　大曬富貴行頭展現闊太氣場

前港姐徐淑敏（Suki，現名徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，兩人育有三個囡囡，一家五口幸福美滿。婚後徐淑敏專心相夫教女，不時相約好姊妹陳自瑤、沈卓盈等聚會，生活無憂。日前徐淑敏與沈卓盈、宋熙年（Sarah）獲奢侈品牌Hermès邀請，參加品牌舉辦的藝術工作坊活動（Hermès Workshop），三位靚太各自帶上私家Hermès名牌手袋現身，並公開現場製作的精美立體藝術作品，闊太奢華生活令人羨慕！

徐淑敏同老公黃浩。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏與沈卓盈是好姊妹。（IG@sukichui_wee）

生活無憂。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏與沈卓盈、宋熙年（Sarah）獲奢侈品牌Hermès邀請，參加品牌舉辦的藝術工作坊活動（Hermès Workshop）。（IG@jessie_sum）

三位靚太齊集Hermès工作坊 大曬富貴行頭展現闊太氣場

相中所見，徐淑敏身穿絲巾吊帶背心配白褲，大曬白滑玉背，沈卓盈以白色吊帶背心襯米色裙上陣，而宋熙年則穿上簡約白色外套，三人各具氣質，神采飛揚！除了打卡影靚相之外，三人更大曬「闊太裝備」，徐淑敏拎着經典Hermès Birkin手袋，沈卓盈則拎着Hermès Constance手袋，而宋熙年就拎着Hermès Picotin Lock Cargo手袋，富貴感十足！

打卡！（IG@sukichui_wee）

打卡！（IG@jessie_sum）

打卡！（IG@rahrahsong）

整手作。（IG@sukichui_wee）

整手作。（IG@jessie_sum）

大曬富貴行頭。（IG@sukichui_wee）

Keep得好！（IG@sukichui_wee）

畫畫。（IG@sukichui_wee）

Hermès Constance手袋。（IG@jessie_sum）

闊太氣場！（IG@sukichui_wee）

婚後生活無憂 閨蜜團貴婦生活令人羡慕

徐淑敏於2009年嫁給黃浩後淡出幕前，育有三女，一家人住在大埔比華利山4,000呎豪宅，生活無憂；沈卓盈於2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，2021年5月誕下囝囝Jayden，一家三口幸福美滿，婚後她亦大量減產，專心湊仔做少奶奶；宋熙年與陳智燊（Jason）結婚後育有兩子，近年兩公婆積極發展KOL事業，有聲有色！

婚後生活無憂。（IG@sukichui_wee）

感情好好。（IG@sukichui_wee）

感情好好。（IG@sukichui_wee）

沈卓盈一家三口！（IG@jessie_sum）

親子時光。（IG@jessie_sum）

依然好Fit！（IG@jessie_sum）

近年兩公婆積極發展KOL事業。（IG@rahrahsong）